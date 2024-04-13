بايرن يؤجل تتويج باير ليفركوزن بلقب البوندسليغا

تغلب بايرن ميونخ على ضيفه كولن 2-صفر ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، ليؤجل تتويج باير ليفركوزن.

وكان ليفركوزن يحتاج لخسارة كل من بايرن الثاني لحسم اللقب قبل مباراته أمام فيردر بريمن الأحد، لكنّ فوز النادي البافاري أرجأ باكورة ألقاب "فيركسليف" في البوندسليغا حتى الأحد.

وبات في رصيد بايرن 63 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليفركوزن الذي سيحسم اللقب الأحد قبل 5 مراحل من نهاية الموسم في حال فوزه على بريمن، فيما لا تزال معركة الوصافة قائمة، إذ يستطيع شتوتغارت بحال فوزه على فرانكفورت لاحقا التساوي مع بايرن بنفس الرصيد.

وانتزع بايرن التقدم بهدف رائع لغيريرو الذي سدد كرة قوية في الزاوية اليسرى العليا من خارج المنطقة بعدما فضّل يوزوا كيميش إرسال ركنيته إليه من تنفيذها داخل المنطقة مباشرة (65).

وكاد كولن يعادل النتيجة لكنّ تسديدة البديل جيان-لوكا فالدشميت تصدى لها أولريخ في الدقيقة 89، قبل أن يحسم بايرن فوزه بهدف ثان عبر مولر في الدقيقة (90+3).

فوز دورتموند

وأبقى بوروسيا دورتموند معركة المركز الرابع مشتعلة بعد أن فاز على مضيفه بوروسيا مونشنغلاباخ 2-1.

وبات في رصيد دورتموند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف لايبزيغ الرابع الفائز بثلاثية كاسحة على فولفسبورغ.

وسجّل النمساوي مارسيل سابيستر هدفي دورتموند (22 و28 من ركلة جزاء)، فيما قلّص مواطنه ماكسيميليان ووبر لمونشنغلاباخ (36).

وفي باقي مباريات المرحلة الـ29 فاز لايبزيغ على فولفسبورغ 3-صفر وماينز على هوفنهايم 4-1 بينما تعادل هايدنهايم مع مضيفه بوخوم 1-1.