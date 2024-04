في أجزاء من الثانية.. مربية بريطانية تنقذ أطفال هاري كين من "كارثة"

لاقت سرعة بديهة ورد فعل مربية بريطانية استحسانا بعد إنقاذها أطفال نجم بايرن ميونخ، هاري كين خلال تعرضهم لحادث سيارة خطير في ألمانيا.

وكان أطفال هاري كين أصيبوا في حادث سير -الاثنين الماضي- بسبب محاولة قائدة سيارة الانعطافَ إلى طريق سريع، وهو ما أدى لحدوث تصادم، وتعرضت السيارة التي كانت تقودها مربية وتقل أطفال كين لأضرار جسيمة.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" إن "مربية أطفال كين قامت بعمل رائع لحمايتهم.. هي لم ترتكب خطأ على الإطلاق، كان لها حق أولوية العبور لأنها كانت على اليمين، لكن السائقة الألمانية هي التي قطعت طريقها واصطدمت بها.. وشعرت بالرعب ولم يكن لديها إلا أجزاء من الثانية لردة الفعل".

وأضاف "يمكنك أن ترى من خلال الصور أنه كان اصطداما خطيرا، لكن أطفال كين لم يشعروا بأي شيء سوى الانفجار. تجنبت كارثة خطيرة".

