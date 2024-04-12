3 منها في مواجهة ريال مدريد ومان سيتي.. أجمل أهداف ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

18 هدفا شهدتها 4 مباريات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومن بينها أهداف كانت حاسمة وجميلة وقاتلة.

وكان لافتا أن مباراة التعادل المثير 3-3 بين ريال مدري وضيفه مانشستر سيتي استحوذ على 3 أهداف من أصل 4 والتي صنفها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأجمل والأفضل في هذه الجولة.

أجمل 4 أهداف:

استحق الأوروغواياني فيدو فالفيردي لاعب "الملكي" أن يكون الأجمل نظرا للطريقة التي سجلها من تسديدة "مباشرة دون ترويض" ولأنها منحت التعادل للميرينغي في مباراة معقدة وكان خاسرا فيها على أرضه وبين جماهيره.

صاحب المركز الثاني، هو هدف البرازيلي رافيينا الثاني في مرمى باريس سان جيرمان والذي سدد الكرة مباشرة داخل المرمى، بعد تمريرة ساحرة من زميله بيدري في المباراة التي انتهت لصالح البرسا 3-2 في "حديقة الأمراء".

الهدف صاحب المركز الثالث، هو للإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، والذي سدد صاروخ أرض جو انفجر في مرمى أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد.

الهدف صاحب المركز الرابع، للكراوتي غفارديول لاعب مانشستر سيتي، والذي سدد بشكل رائع كرة سكنت الزاوية اليمنى للحارس لونين حامي عرين الملكي.

إياب ربع النهائي

وتلعب مباريات إياب ربع نهائي دوري الأبطال، يومي 16 و17 من الشهر الجاري:

الثلاثاء 16 أبريل/نيسان

برشلونة x باريس سان جيرمان

دورتموند x أتلتيكو مدريد

الأربعاء 17 أبريل/نيسان