يورو ليغ: أتالانتا يقسو على ليفربول بثلاثية وفوز ليفركوزن وروما

ألحق أتالانتا الإيطالي خسارة مذلّة بمضيفه ليفربول الإنجليزي المرشح الأبرز لإحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي، وأسقطه في عقر داره 3-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي. بينما تغلب باير ليفركوزن على ضيفه وست هام بهدفين نظيفين.

فعلى ملعب أنفيلد، تألق مهاجم أتالانتا جانلوكا سكاماكا بتسجيله هدفين (38 و61) بينما تكفل الكرواتي ماريو بازاليش بتسجيل الثالث في الدقيقة 83.

وألحق نادي بيرغامو الخسارة الأولى بليفربول على أرضه منذ 21 فبراير/شباط 2023 عندما سقط أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-5.

فوز ليفركوزن

وفي "باي أرينا" حافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من أي هزيمة هذا الموسم في مباراته رقم 42 في مختلف المسابقات (37 فوزاً مقابل 5 تعادلات) وتغلب على ضيفه وست هام الإنجليزي 2-صفر.

🔥🔥 باير ليفركوزن يفعلها مرة أخرى وينتصر في وقت متأخر من يستطيع إيقاف كتيبة تشابي ألونسو؟ ✍️🗨️#الدوري_الأوروبي | #ليفركوزن_ويستهام #UEL pic.twitter.com/ssHhjKozPK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2024

ويدين الفريق الألماني بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو بفوزه إلى جوناس هوفمان (83) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+1).

ولم يسبق لأي نادٍ ألماني، حتى العملاق بايرن ميونخ، أن أنهى موسما كاملا من دون خسارة.

ويملك ليفركوزن الذي يقدم موسما خياليا وبات على بُعد فوز واحد من التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، فرصة نادرة لتحقيق الثلاثية بعد بلوغه أيضا نهائي كأس ألمانيا.

تألق روما في سان سيرو

وفي سان سيرو، وضع روما قدماً في نصف النهائي بفوزه على مضيفه ميلان في قمة إيطاليا خالصة بهدف جيانلوكا مانشيني (17).

ويقدّم روما عروضا نارية منذ أن تولى نجمه السابق وأحد أبرز رموزه عبر التاريخ دانييلي دي روسيا قيادته خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

بنفيكا يهزم مرسيليا

وفاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه مرسيليا الفرنسي 2-1.

وسجّل هدفي الفريق البرتغالي رافا سيلفا بالدقيقة 16، والأرجنتيني أنخل دي ماريا بالدقيقة 52. وقلّص الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ النتيجة لمرسيليا بالدقيقة 67.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل.