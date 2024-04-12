"هذه جريمة".. شقيق بنزيمة يهاجم مدرب فريق الاتحاد السعودي

هاجم "جريسي" شقيق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد الاتحاد السعودي؛ مدربَ الأخير بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي، أمس الخميس.

وبعد فوزه بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، عانى فريق بنزيما هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري، برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون، لكنه يتخلف بفارق 30 نقطة عن الهلال متصدر الدوري بعد 27 مباراة.

وخسر حامل اللقب، 8 مباريات من أصل 27 هذا الموسم.

ولم يحقق بنزيمة بعد مع الاتحاد مستوى النجاح نفسه الذي حققه في الدوري الإسباني، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يفعل ذلك.

ولكن العلاقة بين بنزيمة وفريقه أخذت منعطفا آخر، مع الهجوم القاسي الذي شنه شقيق الدولي الفرنسي السابق على المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب جريسي (31 عاما) على خدمة "قصتي" في حسابه الرسمي على إنستغرام: "كريم بنزيمة يلعب على الجهة اليسرى.. إنها جريمة.. ليس لها أي معنى.. كرة القدم يجب أن تُحترم".

🚨La story Gressy , le frère de Karim Benzema sur Instagram : " Karim Benzema, tu joues à gauche maintenant 🤔?

C'est un cr*me !!!

Ça n'a pas de sens . Le football doit être respecté 🙏#nueveNineNeuf9☝🏼" pic.twitter.com/KNStbIUkFz — ACTU_BENZEMA 9️⃣ (@Big_benze_9) April 11, 2024

وشوهد بنزيمة وهو يغادر الملعب ويشعر بالإحباط بعد الهزيمة، بعد أن قضى معظم فترات المباراة في مركز المهاجم الثاني تاركا دور الهداف إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدف الاتحاد الوحيد في الخسارة الكبيرة أمام الهلال.

وخاض بنزيمة 28 مباراة مع نادي الاتحاد السعودي حتى الآن في موسم 2023-2024 في جميع المسابقات، وسجل خلالها 13 هدفا مع صناعة 8 أهداف، ومع أن هذه الأرقام الهجومية تُعد جيدة نوعا ما، فما زال المهاجم الفرنسي يتعرّض للانتقادات من مشجعي نادي الاتحاد.

وأوضح الفرنسي أنه لا يستطيع تحقيق النجاح بمفرده ويحتاج إلى مساعدة الآخرين من أجل القيام بذلك، كما أشار إلى أن الوضع الذي يجد نفسه فيه في السعودية يختلف كثيرا عن السنوات الـ14 التي عاشها مع ريال مدريد وحقق فيها عشرات الألقاب بينها 5 في دوري أبطال أوروبا.

وقال: "لأنها ليست نفس المباراة، وليسوا نفس اللاعبين، أحتاج إلى المساعدة في الملعب. لا أستطيع الفوز بمباراة واحدة بمفردي".

وأضاف: "أحتاج إلى لاعبين آخرين وأحتاج إلى كثير من الأشياء. لكن الأمر مختلف. إنه موسمي الأول في السعودية، وآمل أن أنهي الموسم بشكل جيد، وآمل أن أفوز، وهذا كل شيء".

ولم يتوقف بنزيمة (36 عاما) عند ذلك، بل أشار إلى أن كل الخيارات تبقى مفتوحة في ما يخص مستقبله مع "العميد" عقب نهاية الموسم.

🚨🚨🚨🚨 — شقيق كريم بنزيمة بعد خسارة الاتحاد كأس السوبر: "أنت تلعب كريم على اليسار الآن؟ هذه جريمة!". "هذا لا معنى له. يجب احترام كرة القدمpic.twitter.com/Nl769vrx70 — F (@fah4xnn) April 12, 2024

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 والذي وقع عقدا لمدة 3 سنوات مع الفريق القادم من مدينة جدة السعودية، أكد في فبراير/شباط الماضي أنه ليس لديه مشاكل مع غالاردو على الرغم من تقارير عن وجود خلاف مع الأرجنتيني.

وقيل إن بنزيمة، استبعد من التدريب الأول للفريق إثر عودته من إجازته بعد 17 يوما في يناير/كانون الثاني الماضي. وكشف مصدر أن ناديه لم يتمكن حتى من التواصل معه لمدة 10 أيام أثناء إجازته في موريشيوس.

وأشارت التقارير إلى أنه كان عالقا في الدولة الأفريقية بسبب إعصار، وترتب على ذلك عدم سفره مع زملائه في الفريق إلى معسكرهم التدريبي في منتصف الموسم الذي يقام في دبي.

وقال بنزيمة وقتها: "عدت والآن أنا أفضل.. قصة رحيلي ليست حقيقية وأنا سعيد في السعودية".

ومع ذلك، قد يكون هناك أزمة جديدة تلوح في أفق العلاقة بين الطرفين، مع انتقاد جريسي الذي كان لديه مسيرة مهنية قصيرة في فرنسا قبل أن يتقاعد في سن المراهقة، والذي كشف عن إحباطه من وضع شقيقه.