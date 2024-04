لتجربة صخب الملاعب.. نيوكاسل يقدم قمصانا "صوتية" لمشجعيه الصم

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الخميس- إن شركة "صلة" الراعية للنادي ستقدم قمصانا مزودة بتكنولوجيا ستسمح للمشجعين الصم بتجربة الأجواء الصاخبة بملعب سانت جيمس بارك مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف نيوكاسل منافسه توتنهام السبت، وسيعيش الصم الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب فريقهم للمرة الأولى على الإطلاق من خلال تكنولوجيا تحول ضجيج الملعب إلى إحساس باللمس.

وسيرتدي المشجعون الصم أو ممن فقدوا السمع هذه القمصان الرائدة، المعروفة باسم (القمصان الصوتية) في المدرجات.

👕 Newcastle unveils revolutionary new shirts designed for deaf football fans – haptic technology will allow them to experience the atmosphere at games. 🏟️

‌Club sponsor Sela is supporting the initiative for around 15 mascots and fans for Saturday’s game with Tottenham in a… pic.twitter.com/tpr6jhf1YR

— Football Talk (@FootballTalkHQ) April 11, 2024