غزارة تهديفية وحنكة تكتيكية.. تحليل ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

18 هدفا في 4 مباريات، كانت أبرز سمات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سجل أكبر حصيلة تهديفية في هذه الجولة من البطولة منذ نسخة 2011.

وللمفارقة، أقيم النهائي حينها في ويمبلي أيضا، وحينها فاز به برشلونة الإسباني بنتيجة 3-1 على خصمه مانشستر يونايتد.

ولكن في النسخة الحالية، حصيلة المباريات الأربع كانت تعادلين وانتصارين، والانتصاران كانا بفارق هدف وحيد، مما يعني أن الأمور لم تحسم بعد، وأن جماهير الكرة على موعد مع إثارة ومتعة جديدتين في مرحلة الإياب.

18 – There were 18 goals scored in the first legs of this season's UEFA Champions League quarter-finals, the joint most in a season along with 2010-11. Entertainment. pic.twitter.com/koNm84DyVs

