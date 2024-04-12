إصابة أبناء كين نجم بايرن ميونخ بحادث مروري

أصيب 3 من أبناء النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بـ "جروح طفيفة" في حادث مروري، وفقا لما أعلن متحدث باسم فوج الإطفاء.

ووقع الحادث الاثنين الماضي عندما كان قائد منتخب إنجلترا في لندن مع بايرن لخوض مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال التي انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يكشف المتحدث باسم فوج الإطفاء في "هونشافتلارن" عن هويات المصابين في الحادث، لكنه أكد أن التقرير اليومي لصحيفة "بيلد" المحلية كان دقيقا.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "لم يصب أحد بجروح خطيرة"، موضحا أن "الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع".

ونشرت "بيلد" صورا لحادث بين 3 سيارات، بينها شاحنة صغيرة تقل 3 من أبناء كين الأربعة والحارس الشخصي لهم.

وقال المتحدث إن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية.