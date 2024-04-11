شاهد.. برشلونة وأتلتيكو يقطعان نصف الطريق نحو نصف نهائي دوري الأبطال

خطا كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين خطوة كبيرة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعدما اقتنصا الفوز على سان جيرمان الفرنسي 3-2 وبوروسيا دورتموند الألماني 2-1 تواليًا أمس الأربعاء في ذهاب ربع النهائي.

في المباراة الأولى وعلى ملعب بارك دي برانس، عادت الذاكرة بجمهور سان جيرمان وبرشلونة إلى الملحمة الكروية التي جمعتهما في ثمن نهائي المسابقة عام 2017، والريمونتادا التاريخية التي حققها النادي الكتالوني.

فبعد أن فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0 قلب النادي الكتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في صفوف سان جيرمان.

وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021، وخرج حينها سان جيرمان منتصراً من كتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.

وحملت المواجهة نكهة خاصة إضافية كونها جمعت مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق الكتالوني إلى لقبه الخامس والأخير بالمسابقة القارية عام 2015 وإلى الريمونتادا الشهيرة.

ويدين برشلونة، الذي يعود لدور الثمانية للمرة الأولى منذ العام 2020، بفوزه بنسبة كبيرة إلى البرازيلي رافينيا الذي سجّل هدفين (37 و62) وأضاف الدانماركي أندرياس كريستنسن الثالث (77). وسجّل لفريق سان جيرمان لاعب برشلونة السابق عثمان ديمبيليه (48) والبرتغالي فيتينيا (51).

أتلتيكو يهزم دورتموند

وفي ميتروبوليتانو، سجّل الأرجنتيني رودريغو دي بول (4) والبرازيلي صامويل لينو (32) لأتليتكو، والعاجي سباستيان هالر (81) لدورتموند.

وتلقّى دورتموند الخسارة الثانية توالياً بعد سقوطه أمام شتوتغارت 0-1 في الدوري، بينما حقق الفريق الإسباني فوزه الثاني توالياً أيضاً عقب تغلّبه على فياريال 2-1.

وأكرم دي بول وفادة الضيوف باكراً وسجّل الهدف الأوّل بعد 4 دقائق على صافرة الحكم الأولى، حين استغلّ خطأً فادحاً بالتمرير من الهولندي إيان ماتسان الذي تعرّض للضغط بعد تمريرةٍ وصلته من الحارس غريغور كوبل (5).

وأثمر ضغط أصحاب الأرض هدفاً ثانياً عبر لينو الذي استلم تمريرةٍ من غريزمان، بعد أن استغلّ الأخير خطأً جديداً في الدفاع (32).

وسجل هالر هدفاً مهماً أبقى آمال الفريق الأصفر والأسود، فبعد أن وصلته الكرة في منطقة الجزاء سدّد قوية على يمين أوبلاك (81).

وحاول الأرجنتيني أنخل كوريا أن يُسجّل الثالث لكن تسديدته لم تكن متقنة بين يدي الحارس (85).

ونجا أتلتيكو من هدفٍ قاتلٍ بعدما ارتطمت رأسية براندت بالعارضة (90+5).

وتقام مباراتا الإياب الثلاثاء المقبل.