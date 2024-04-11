رياضة|أبطال أوروبا

قيمتها تفوق مليون دولار.. ساعة غوارديولا الفاخرة تبهر الجماهير

غوارديولا يرتدي ساعة نادرة @footballontnt
قيمة الساعة التي كان يرتديها غوارديولا تفوق المليون دولار (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/4/2024

أثارت ساعة نادرة وباهظة الثمن كان يرتديها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا انتباه الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد وصوله إلى مدريد -إحدى أكبر عواصم الموضة في العالم- قام غوارديولا بارتداء واحدة من أكثر الساعات تميزا التي تقدر قيمتها بحوالي 1.38 مليون دولار.

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الساعة هي ابتكار قياسي من العلامة التجارية الراقية "ريتشارد ميل" وتُعرف تجاريا باسم (إيه آر27-01) وهي من بين أخف الساعات في العالم حيث تزن 18.83 غراما فقط.

في الأصل صنعت هذه الساعة في عام 2013، من أجل تكريم نجم كرة التنس رافاييل نادال، وهناك 50 نسخة منها فقط حول العالم.

يذكر أن المدرب الإسباني ظهر سابقا وهو يرتدي ساعات أخرى من إبداع "ريتشارد ميل" خلال مباريات كرة القدم مع فريقه مانشستر سيتي.

ويشتهر غوارديولا بملابسه الأنيقة وذوقه الرفيع في الموضة، وطوال سنوات عمله مدربا يظهر الإسباني دائما على خط التماس مرتديا قمصان البولو والعلامات التجارية الشهيرة.

المصدر : الصحافة البريطانية