قيمتها تفوق مليون دولار.. ساعة غوارديولا الفاخرة تبهر الجماهير

أثارت ساعة نادرة وباهظة الثمن كان يرتديها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا انتباه الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد وصوله إلى مدريد -إحدى أكبر عواصم الموضة في العالم- قام غوارديولا بارتداء واحدة من أكثر الساعات تميزا التي تقدر قيمتها بحوالي 1.38 مليون دولار.

الساعة هي ابتكار قياسي من العلامة التجارية الراقية "ريتشارد ميل" وتُعرف تجاريا باسم (إيه آر27-01) وهي من بين أخف الساعات في العالم حيث تزن 18.83 غراما فقط.

في الأصل صنعت هذه الساعة في عام 2013، من أجل تكريم نجم كرة التنس رافاييل نادال، وهناك 50 نسخة منها فقط حول العالم.

Pep Guardiola was wearing a Richard Mille watch at the Bernabeu. It is worth £1.1 million.

It is so rare that there are only 50 versions in the world, with Guardiola and Nadal two of the lucky recipients.

[Daily Mail] pic.twitter.com/juq75COTXG

— City Chief (@City_Chief) April 10, 2024