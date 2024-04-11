ريال مدريد وبرشلونة في النهائي.. توقعات الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا

مع انتهاء جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تزداد التوقعات والتحليلات بشأن هوية المترشحين إلى نصف النهائي والفائز بالمباراة النهائية للبطولة القارية الأم.

وقطع برشلونة ودورتموند نصف الطريق إلى المربع الذهبي بفوزهما على باريس سان جيرمان ودورتموند على الترتيب.

في حين تركت نتيجة التعادل التي سجلتها مواجهتا ريال مدريد ومانشستر سيتي (3-3)، وأرسنال وبايرن ميونخ (2-2)، هوية المترشحَين لنصف النهائي مفتوحة على كل الاحتمالات.

وفي أستديو قناة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، توقع 3 من أبرز اللاعبين السابقين مسار الفرق الثمانية وصولا إلى التتويج باللقب يوم السبت الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وشارك في التوقعات النجم الفرنسي السابق تيري هنري والنجم الإنجليزي السابق جيمي كاراغر، والحارس الدانماركي الأسطوري بيتر شمايكل، واللاعب الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز، الذين يعملون محللين رياضيين في القناة الأميركية.

البداية مع ميكا الذي توقع:

نصف النهائي: أرسنال x مانشستر سيتي، وبرشلونة x أتلتيكو مدريد

أرسنال x مانشستر سيتي، وبرشلونة x أتلتيكو مدريد النهائي: سيتي x أتلتيكو

سيتي x أتلتيكو الفائز باللقب: مان سيتي

جيمي كاراغر توقع:

نصف النهائي: بايرن ميونخ x مانشستر سيتي، سان جيرمان x أتلتيكو مدريد

بايرن ميونخ x مانشستر سيتي، سان جيرمان x أتلتيكو مدريد النهائي: سيتي x سان جيرمان

سيتي x سان جيرمان الفائز باللقب: مان سيتي

بيتر شمايكل توقع:

نصف النهائي: بايرن ميونخ x ريال مدريد، برشلونة x أتلتيكو مدريد

بايرن ميونخ x ريال مدريد، برشلونة x أتلتيكو مدريد النهائي: ريال مدريد x برشلونة

الفائز باللقب: ريال مدريد

وأكثر التوقعات الصادمة والعاطفية، كانت للغزال الفرنسي هنري، الذي توقع مباشرة فوز فريقه السابق أرسنال باللقب.