بمشاركة ميسي.. مونتيري المكسيكي يقصي إنتر ميامي من دوري أبطال كونكاكاف

أقصي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي الأميركي من مسابقة دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة مجددا أمام مونتيري المكسيكي 1-3، الأربعاء، في إياب ربع النهائي.

وسبق لمونتيري أن فاز ذهابا على أرض إنتر ميامي 2-1، لينهي المواجهة بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

وبعد غياب لقرابة شهر بسبب الإصابة ومشاركته بديلاً السبت في الدوري المحلي ضد كولورادو رابيدز (2-2) حيث سجل هدفا، لعب ميسي أساسيا الأربعاء على أرض الفريق المكسيكي، لكن وجود الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات لم يكن كافيا للفريق الأميركي الذي كان متأخرا في كافة النواحي ضد مونتيري.

وكان بطل مونديال قطر 2022 صاحب الفرصة الأخطر لفريقه في الشوط الأول حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف، لكن تسديدته علت العارضة بقليل (24).

وجاء رد مونتيري مثمرا إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 31 عبر الأميركي براندون فاسكيس بعدما استفاد من خطأ فادح للحارس درايك كالندر الذي أخفق في تقدير تمريرة من زميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

مونتيري المكسيكي يقصي ⁧إنتر ميامي⁩ من كأس أبطال الكونكاكاف✅ – مجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-2) شاهد أهداف مباراة اليوم⤵️#SSC | #ConcaChampions pic.twitter.com/gpzj3uQ5oS — SSC (@ssc_sports) April 11, 2024

واعتقد إنتر ميامي أنه أدرك التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغى هدف الأوروغوياني لويس سواريس بداعي التسلل.

وتعقدت مهمة ميسي ورفاقه في الشوط الثاني حين أضاف مونتيري الهدف الثاني في الدقيقة 58 بتسديدة رائعة من الأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي الذي تحول بعد 6 دقائق إلى ممرر في الهدف الثالث الذي سجله خيسوس غاياردو بكرة رأسية.

وازداد الوضع صعوبة على فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو حين اضطر لإكمال اللقاء بـ10 لاعبين نتيجة طرد المدافع الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 78 لنيله الإنذار الثاني.

جوردي البا يطرد بلأحمر !! pic.twitter.com/Qi06O4oskh — XtraVid (@M19Xtra) April 11, 2024

وسجل الفريق الأميركي هدفا شرفيا متأخراً بكرة رأسية للباراغوياني دييغو غوميز إثر ركلة حرة نفذها ميسي.

ودوري أبطال كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) موازٍ لدوري الأبطال في أوروبا، والفائز بلقب النسخة الحالية سيتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية بحلتها الموسعة الجديدة.

وسيطرت الأندية المكسيكية على هذه المسابقة منذ انطلاقها عام 1962، إذ توجت باللقب في 38 مناسبة.