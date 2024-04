أين اختفى مبابي؟.. سؤال "المليون دولار" في مواجهة سان جيرمان وبرشلونة

كان كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الغائب الحاضر في مواجهة برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الأداء المتواضع والظهور الباهت الذي خالف التوقعات والآمال المعقودة عليه.

ونجح برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز من الفوز 3-2 على سان جيرمان، ليضع قدمه في نصف النهائي من البطولة القارية الأم.

وكان النادي الباريسي يعول على نجمه مبابي في إحداث الفارق لكنه لم يكن في الموعد وغابت بصمته بشكل لافت.

وخاض مبابي المباراة كاملة، لكنّه لم يقدم أي تأثير حقيقي في الملعب، ولم يسهم في هدفي باريس خلال المواجهة.

ومع الرقابة اللصيقة، ظلّ مبابي طوال اللقاء عاجزا أمام مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي جيل كوندي، بمساعدة الأوروغواياني رونالد أراوخو والإسباني الشاب باو كوبارسي.

وأخفق مبابي في معظم الثنائيات ضد مددافعي البرسا كما فشل في خلق المساحات لتحركاته أمام دفاع متماسك أوقعه في التسلل أكثر من مرة، ولم ينجح رفاقه في مساعدته على الإفلات من الرقابة.

وتظهر أرقام مبابي في المباراة أنه:

في المقابل ظهر عثمان ديمبيلي بشكل أفضل منه، حيث نجح في تسجيل هدف وسدد كرة ارتدت من أسفل القائم وقدم 3 تمريرات مفتاحية.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عناوين الصحف الفرنسية، التي اشتركت جميعا في الهجوم على مبابي.

وعنونت صحيفة ليكيب بـ"فشل ذريع"، وأضافت أن مبابي كان ينتظر المباراة بفارغ الصبر لكنه لم يكن في الموعد.

Kylian Mbappe's first-leg stats against Barcelona:

❌No shots on target

🅰️ 0 assists

👥 25% of duels won

⚽️ Lost possession 13 times

🥅 His 7-game scoring streak against Spanish teams came to an end

Barcelona's defence effectively shut him down 🔒 pic.twitter.com/d33S0ZKEQF

