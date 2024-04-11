رياضة|أبطال أوروبا

أين اختفى مبابي؟.. سؤال "المليون دولار" في مواجهة سان جيرمان وبرشلونة

مبابي لم يسدد أي كرة بين خشبات مرمى برشلونة الثلاث (رويترز)
11/4/2024

كان كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الغائب الحاضر في مواجهة برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الأداء المتواضع والظهور الباهت الذي خالف التوقعات والآمال المعقودة عليه.

ونجح برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز من الفوز 3-2 على سان جيرمان، ليضع قدمه في نصف النهائي من البطولة القارية الأم.

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وكان النادي الباريسي يعول على نجمه مبابي في إحداث الفارق لكنه لم يكن في الموعد وغابت بصمته بشكل لافت.

وخاض مبابي المباراة كاملة، لكنّه لم يقدم أي تأثير حقيقي في الملعب، ولم يسهم في هدفي باريس خلال المواجهة.

ومع الرقابة اللصيقة، ظلّ مبابي طوال اللقاء عاجزا أمام مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي جيل كوندي، بمساعدة الأوروغواياني رونالد أراوخو والإسباني الشاب باو كوبارسي.

وأخفق مبابي في معظم الثنائيات ضد مددافعي البرسا كما فشل في خلق المساحات لتحركاته أمام دفاع متماسك أوقعه في التسلل أكثر من مرة، ولم ينجح رفاقه في مساعدته على الإفلات من الرقابة.

الأرقام لا تكذب

وتظهر أرقام مبابي في المباراة أنه:

  • لمس الكرة 44 مرة فقط.
  • سدد 3 مرات فقط على المرمى.
  • صفر تسديدة بين الثلاث خشبات.
  • نجح مرة من أصل 4 محاولات للمراوغة.
  • 3 تمريرات مفتاحية.
  • فقد الكرة 13 مرة.
  • خسر 8 صراعات ثنائية.
  • سقط في فخ التسلل 3 مرات.

في المقابل ظهر عثمان ديمبيلي بشكل أفضل منه، حيث نجح في تسجيل هدف وسدد كرة ارتدت من أسفل القائم وقدم 3 تمريرات مفتاحية.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عناوين الصحف الفرنسية، التي اشتركت جميعا في الهجوم على مبابي.

وعنونت صحيفة ليكيب بـ"فشل ذريع"، وأضافت أن مبابي كان ينتظر المباراة بفارغ الصبر لكنه لم يكن في الموعد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي لم يكن خطيرا للغاية، ولم يتخذ قرارات جيدة، رغم أنه شارك في هدف ديمبلي.

ومنحت ليكيب تقييما صادما لمبابي وهو 3 من أصل 10 والعلامة نفسها منحتها للإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس الفريق الباريسي الذي حملته مسؤولية هدفين من أصل 3 التي دخلت مرماه، ولم يكن مبابي ودوناروما وحيدين في خانة التقييم السيئ، فالصحيفة الفرنسية المتخصصة أعطت البرازيلي لوكاس بيرالدو مدافع الفريق الباريسي 2 من أصل 10.

من جانبها، كانت صحيفة "لو باريزيان" أشد قسوة، بعنوان: "صفر تسديدات على المرمى و13 خسارة للكرة".

وأضافت "إحصائيات أضرت بكيليان مبابي، الذي لم يظهر ضد برشلونة، وأداؤه الضعيف كلف الباريسيين الخسارة".

وعلق اللاعب السابق "حبيب باي" محلل قناة "كانال بلس" الفرنسية، على أداء مبابي في مواجهة برشلونة، بأنه كان "تائها وغير سعيد"، وأشاد بالأداء البطولي لدفاع البرسا وخاصة كوندي الذي قدم مباراة كبيرة.

وتقام مباراة الإياب في الملعب الأولمبي في كتالونيا الثلاثاء المقبل.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية