نجوم وأندية كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الفطر السعيد

تقدم نجوم وأندية كرة القدم العالمية والعربية بالتهنئة لجميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. ومن بين هذه الأندية من وجهت التهنئة باللغة العربية لأنها لديها صفحات عربية.

وأعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس.

ومن أبرز هذه الأندية التي قدمت التهنئة باللغة العربية كان ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وباريس سان جيرمان وغيرها.

أتم الله بالعيد فرحتكم 🙌 الجميع في مانشستر #يونايتد يتمنون لكم عيد فطر مبارك، كل عام وأنتم بخير يا مانشستراوية ❤️#عيد_مبارك pic.twitter.com/aJjAgLNFhQ — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) April 9, 2024

الجميع في نادي مانشستر سيتي يتمنون لكم عيد فطر سعيد 🩵 عيدكم مبارك 🎈🎉🥳#عيد_الفطر_المبارك#السيتي pic.twitter.com/L2wsiu2Yo2 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 9, 2024

تهانينا إلى كل العالم العربي والإسلامي بمناسبة #عيد_الفطر المبارك 🥳 كل عام وأنتم جميعًا بخير، عساكم من عواده ودائمًا بأحسن حال ❤️#عيد_مبارك pic.twitter.com/8bX9vdiM9o — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 9, 2024

💙❤️ باريس سان جيرمان يهنئكم بحلول #عيد_الفطر 🌙 عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير! 🤲 💙❤️ Le Paris Saint-Germain vous félicite pour #Eid_Al_Fitr 🌙 Eid Moubarak et tous nos vœux de bonheur! 🙏🏼 pic.twitter.com/NGkl289tiS — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 9, 2024

في أتلتيكو مدريد نُهنئ جميع المسلمين في كل العالم بمناسبة عيد الفطر ❤️ كل عام وأنتم بخير 🌙🕌#عيدكم_مبارك #عيد_الفطر pic.twitter.com/gQNneYVzcU — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 9, 2024

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير ❤️ pic.twitter.com/wJMlOjNo3k — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 9, 2024

عيدكم مبارك 💛 وكل عام وأنتم بخير 🙏 pic.twitter.com/ZzbEkX5Qsb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 10, 2024

من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، كل عام وأنتم بخير 🥳 يهنئ نادي الزمالك جموع الشعب المصري والعربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 🏹 #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/nVQK8bk1zC — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 9, 2024

عيدكم مبارك #عيد_الفطر_المبارك تقبل الله طاعتكم و أعاده الله علينا و عليكم بالخير و المسرات 🌙 pic.twitter.com/OCjhuH6EBJ — شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) April 10, 2024

أما أبرز اللاعبين الذين قدموا التهنئة بمناسبة العيد المبارك فهم النجم المصري محمد صلاح وأمادو أونانا لاعب إيفرتون والنجم الألماني السابق مسعود أوزيل: