رياضة

نجوم وأندية كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الفطر السعيد

أغلب الدول العربية والإسلامية، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس (رويترز)
10/4/2024

تقدم نجوم وأندية كرة القدم العالمية والعربية بالتهنئة لجميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. ومن بين هذه الأندية من وجهت التهنئة باللغة العربية لأنها لديها صفحات عربية.

وأعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس.

ومن أبرز هذه الأندية التي قدمت التهنئة باللغة العربية كان ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وباريس سان جيرمان وغيرها.

 

 

أما أبرز اللاعبين الذين قدموا التهنئة بمناسبة العيد المبارك فهم النجم المصري محمد صلاح وأمادو أونانا لاعب إيفرتون والنجم الألماني السابق مسعود أوزيل:

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي