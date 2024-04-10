موهبة موناكو تحت رادار الاتحاد الجزائري

أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يسعى جديا لتعزيز صفوف المنتخب بموهبة موناكو مغناس أكليوش، حيث إن المحادثات جارية مع أسرة اللاعب الشاب، بتوجيه من رئيس الاتحاد وليد صادي.

وكشف موقع "فينيك فوتبول"، المختص في متابعة كرة القدم الجزائرية، أن اتحاد اللعبة يعتزم عقد لقاء بين رئيسه واللاعب خلال الأيام المقبلة، لبحث شروط مشاركته مع المنتخب.

وينتظر المشجعون الجزائريون معرفة ما إذا كان أكليوش سيرتدي قريبا قميص "محاربي الصحراء".

وجذب ابن الـ21 عاما الانتباه بأدائه الرائع في النادي الفرنسي وخصاله الكروية الجيدة وفنياته العالية، وهي ما تجعل منه لاعبا مرغوبا على الساحة الدولية.

نادي موناكو يعلن رسميا تجديد عقد لاعبه الجزائري مغناس اكليوش لغاية عام 2026 pic.twitter.com/f3jR5NTR0S — El Capitano⭐ (@spuerlilo) May 4, 2023

أكليوش ذو الأصول الجزائرية، أعرب دائما عن ارتباطه ببلده الأصلي، كما رحبت عائلته بشدة بفكرة تمثيل المنتخب الوطني، قائلة إن القرار النهائي متروك له.

وإذا انضم أكليوش إلى "الثعالب"، فإنه سيضيف قوة جديدة لخط الوسط الجزائري، وبالتالي تعزيز خيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش التكتيكية.

🔴⚪️ Maghnes AKLIOUCHE cette saison en championnat 💎 👕 23 matchs (13 titularisations) ⏱️ 1186minutes (~ 13 matchs complets / ~ 52 minutes par match)

⚽️ 7 buts

🎯 3 passes décisives Quelle saison de Maghnes ! 👏🏻 pic.twitter.com/pnCvK8B2NA — ASMHistoire 🇲🇨 (@ASMHistoire) April 8, 2024

شارك اللاعب الواعد في 26 مباراة مع موناكو خلال الموسم الحالي بالدوري وكأس فرنسا، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأسهم هذا التألق في ارتفاع قيمته السوقية بشكل قياسي، لتصل إلى 15 مليون يورو في بورصة موقع "ترانسفير ماركت" المختص في انتقالات اللاعبين.

وسبق للاعب، المولود في فرنسا عام 2002، أن مثل معظم منتخبات "الديوك" للفئات السنية، وخطف الأضواء بشكل خاص مع منتخب تحت 20 عاما، بعدما أسهم معه في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل في 7 مباريات شارك فيها.