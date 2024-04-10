غوارديولا ينتقد أرضية ملعب برنابيو.. ويشيد بنجم ريال مدريد

انتقد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

والتقى ريال مدريد ومانشستر سيتي بالبرنابيو في قمة كروية ممتعة ومثيرة انتهت بالتعادل 3-3.

وتحدث مدرب السيتي للصحافة عن أشياء كثيرة، بما في ذلك حالة الملعب، وعندما سُئل غوارديولا عن سقف ملعب برنابيو، أجاب "أنا أحب السماء، لكن الحقيقة أن الملعب يبدو رائعا".

وأضاف "الآن هم بحاجة فقط إلى الاعتناء بالعشب، ويحتاجون إلى تحسين ذلك. يجب على فلورنتينو بيريز (رئيس نادي ريال مدريد) أن يقلق بشأن الشيء التالي، وهو أن يكون لديه ملعب جيد، كما كان يفعل ريال مدريد دائما".

Pep Guardiola: "Real Madrid have to take care of the grass, they just have to improve that. Florentino only has to worry about having a good field, like Madrid had always had it." pic.twitter.com/DAuliTymz5 — Madrid Castle (@CastleMadrid) April 9, 2024

وتابع "أعتقد أن مباراة الإياب ستكون مختلفة أمام جماهير نادينا التي قامت بشراء جميع التذاكر، وهو ما يجعل الأمر صعبا على الريال".

وتعليقا على المباراة قال "المباراة كانت صعبة على الفريقين، ولا يمكنني قول إن هدف ريال مدريد الأول جاء بالحظ لأنني لا أؤمن بهذه الأمور".

ويعتقد المدرب الإسباني أن "العنصر الأبرز في تشكيلة ريال مدريد كان توني كروس، يمكنه اللعب وإدارة المباريات بشكل لا يصدق، لدرجة أنني لا أعتقد أن أي لاعب يستطيع القيام بالدور نفسه".

وختم بالقول "يجب علينا تحقيق الفوز في مباراة الإياب، وعدم الحديث عن الذهاب، وهدفنا هو الحفاظ على اللقب".

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب "الاتحاد" مساء يوم الأربعاء المقبل.