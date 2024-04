غوارديولا ينتقد أرضية ملعب برنابيو.. ويشيد بنجم ريال مدريد

انتقد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

والتقى ريال مدريد ومانشستر سيتي بالبرنابيو في قمة كروية ممتعة ومثيرة انتهت بالتعادل 3-3.

وتحدث مدرب السيتي للصحافة عن أشياء كثيرة، بما في ذلك حالة الملعب، وعندما سُئل غوارديولا عن سقف ملعب برنابيو، أجاب "أنا أحب السماء، لكن الحقيقة أن الملعب يبدو رائعا".

وأضاف "الآن هم بحاجة فقط إلى الاعتناء بالعشب، ويحتاجون إلى تحسين ذلك. يجب على فلورنتينو بيريز (رئيس نادي ريال مدريد) أن يقلق بشأن الشيء التالي، وهو أن يكون لديه ملعب جيد، كما كان يفعل ريال مدريد دائما".

Pep Guardiola: "Real Madrid have to take care of the grass, they just have to improve that. Florentino only has to worry about having a good field, like Madrid had always had it." pic.twitter.com/DAuliTymz5

— Madrid Castle (@CastleMadrid) April 9, 2024