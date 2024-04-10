شاهد.. قصة "خطأ الأطفال" في مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

تحسّر الألماني توماس توخل، مدرب بايرن ميونخ على ركلة جزاء لم تحتسب لفريقه إثر لمسة يد على البرازيلي غابريال ماغاليايس مدافع أرسنال في التعادل 2-2 بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتابع: "أعرف أن الموقف جنوني. يضعون الكرة أرضا، يصفّر (الحكم) والمدافع يمسك الكرة بيديه".

وتابع مدرب الفريق المتوّج باللقب القاري 6 مرات: "ما أغضبني حقا هو التفسير على أرض الملعب. قال (الحكم) للاعبينا إنه (خطأ أطفال) ولن يمنح ركلة جزاء لموقف مماثل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

Referee blew he's whistle, Raya passed the ball to Gabriel, he picked up the ball with he's hand, how is that not a penalty ? But Arsenal fans clamoring that they were robbed of a pk at die minutes pic.twitter.com/1oY50TpywM — YANKEE TIPS (@yankeeplus) April 9, 2024

وأردف المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي ودورتموند الألماني: "هذا تفسير رهيب. خطأ أطفال، خطأ بالغين، مهما كان. نشعر بالغضب لأنه كان قرارا كبيرا ضدنا".

وعن مجريات اللقاء، قال توخل: "لم يكن سهلا، خصوصا بعدما استقبلنا هدفا مبكرا. مشجعو أرسنال كانوا رائعين، منحوهم زخما. سجّلنا من هجمتنا الأولى فتغيّرت حركة الجسد والثقة".

وتابع: "لا أفضلية للأهداف المسجّلة خارج الأرض. نحن سعداء بما قدّمنا وننطلق من نتيجة 0-0 الأسبوع المقبل".

بدوره، قال الهداف الإنجليزي هاري كين اللاهث وراء اللقب الأول في مسيرته: "لم تكن مباراة سهلة. أرسنال فريق جيد حقا. يتصدّرون الدوري الإنجليزي الممتاز وتعيّن علينا البحث بعمق في بعض الأحيان. لكنها نتيجة جيّدة وآمل في صناعة الفارق على أرضنا".