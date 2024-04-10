سبب غريب وراء إلغاء بنفيكا تذاكر مشجعي مرسيليا قبل مواجهة الدوري الأوروبي

ألغى بنفيكا تذاكر مشجعي أولمبيك مرسيليا قبل مباراة مرتقبة بينهما في البرتغال بالدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس، وذلك بعد أن حذرته السلطات من أعمال عنف محتملة.

ويستضيف بنفيكا في لشبونة منافسه مرسيليا في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب فيلودروم في فرنسا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومنعت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي جماهير بنفيكا من حضور مباراة الإياب.

وفي بيان مشترك -الأحد الماضي- حث الناديان السلطات في البلدين على السماح بحضور الجماهير في المباراتين.

وألغى بنفيكا -أمس الثلاثاء- التذاكر التي اشتراها بالفعل مشجعو مرسيليا لمباراة الذهاب.

وقال النادي البرتغالي إن السلطات حذرته من تهديد النظام العام، "خاصة أعمال عنف مرتبطة بالرياضة من مشجعي الناديين، وكذلك من اشتباكات محتملة مع قوات الأمن".

وأضاف بنفيكا أن قرار السلطات بمنع المشجعين "يعرّض روح المسابقات الأوروبية للخطر من خلال حرمانها من حضور جماهير مرسيليا وبنفيكا".

في المقابل، قال مرسيليا -في بيان- إنه سيبذل "كل ما في وسعه من أجل مصلحة جماهيره لضمان حضورهم مباراة الخميس في لشبونة".

وأضاف "سيواصل مرسيليا جهوده حتى يفوز بقضية مشجعيه، الذين كان سلوكهم مثاليا هذا الموسم في كأس أوروبا".

وتشهد مباريات مرسيليا عادة أعمال عنف وشغب جماهيرية.

وعانى فابيو غروسو مدرب أولمبيك ليون من إصابة خطيرة في العين، بعدما تعرضت حافلة الفريق لهجوم من مشجعي مرسيليا وهي في طريقها إلى ملعب فيلودروم أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 2022، سبقت مباراة نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين مرسيليا وفينوورد اشتباكات عنيفة بين جماهير الناديين.