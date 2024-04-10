دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجنب الخسارة ضد السيتي وأرسنال يكتفي بالتعادل مع البايرن

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب من معقل ريال مدريد الإسباني بتعادل مثير جدا 3-3 بعد مباراة متقلبة -الثلاثاء- في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهابا في مدريد 1-1 قبل أن يحقق سيتي فوزا كاسحا إيابا 4-0 في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه، تقدم سيتي الثلاثاء بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر البرتغالي برناردو سيلفا (2)، قبل أن يرد ريال بهدفين للبرتغالي روبن دياش (12 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رودريغو (14).

لكن بهدفين رائعين من خارج المنطقة لفيل فودن (66) والكرواتي يوشكو غفارديول (71)، استعاد سيتي التقدم قبل أن ينقذ الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ريال من الهزيمة الأولى في آخر 28 مباراة له على أرضه في جميع المسابقات، بتسجيله هدف التعادل من تسديدة رائعة "على الطاير" (79).

مجهود فردي لافت من مودريتش وتمريرة حاسمة دقيقة من فينيسيوس وفالفيردي يتكفل بالتعديل على طريقته#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشسترسيتي pic.twitter.com/T6boVXNf9q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024

وبذلك وفي المباراة رقم 200 لمدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المسابقة (رقم قياسي)، ارتقى الفصل الأول من المواجهة بين بطل الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14) إلى مستوى التوقعات، بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة لقاء الإياب الأربعاء المقبل على "ملعب الاتحاد" حيث يمني ريال مدريد النفس بالثأر.

لكن المهمة لن تكون سهلة ضد فريق الإسباني بيب غوارديولا الذي لم يسقط في المسابقة القارية للمباراة الثانية والعشرين تواليا، وتحديدا منذ الخسارة أمام عملاق إسبانيا 1-3 بعد التمديد في مايو/أيار 2022 في إياب نصف النهائي.

أرسنال يكتفي بالتعادل مع بايرن ميونخ

اكتفى أرسنال الإنجليزي بالتعادل مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-2 على ملعب الإمارات.

لم يستفد أرسنال من تقدمه بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 12 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ.

وأدرك الضيف البافاري التعادل في الدقيقة 18 عندما مرر ليون جرويتسكا الكرة إلى سيرج غنابري، ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس الإسباني دافيا رايا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد عرقلة ويليام ساليبا مدافع أرسنال للجناح الألماني ليروي ساني، وسدد هاري كين الركلة بنجاح على يسار دافيد رايا، ليحرز هدفا ثانيا لبايرن ميونخ في الدقيقة 32.

ونجح أرسنال في إدراك التعادل بالشوط الثاني في الدقيقة 76 بعد تمريرة من غابرييل جيسوس قابلها لياندرو تروسارد بتسديدة مباشرة في الشباك.

ويلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.