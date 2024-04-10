رياضة|الدوري الإيطالي

الاتحاد الإيطالي يغرّم مدافع روما بسبب طريقة احتفاله "المستفزة"

مانشيني لوح بعلم ضخم بألوان لاتسيو عليه رسمة فأر عملاق (الفرنسية)
10/4/2024

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم جيانلوكا مانشيني، مدافع فريق روما، 5 آلاف يورو (5 آلاف و430 دولارا) لكنه تفادى عقوبة الإيقاف.

وفتح اتحاد الكرة الإيطالي تحقيقا ضد مانشيني، نظرا لطريقة احتفاله بالفوز في ديربي العاصمة مساء السبت الماضي، حيث لوح اللاعب بعلم ضخم بألوان لاتسيو، مرسوم عليه فأر عملاق.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال مانشيني إنه أسعد شخص في العالم بعدما سجل هدف الفوز لروما في مرمى لاتسيو بالدوري الإيطالي، لكنه أثار الجدل باحتفاله وهو يلوح بالعلم أمام جماهير ناديه.

وأضاف مانشيني "لم أكن أريد الإساءة لأحد، لقد أخذت أول علم أعطوني إياه، وأعتذر عما حدث".

وبعد فحص الواقعة قرر القاضي الرياضي الاكتفاء بفرض غرامة مالية بحق مانشيني وعدم إيقافه.

المصدر : رويترز