الاتحاد الإيطالي يغرّم مدافع روما بسبب طريقة احتفاله "المستفزة"

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم جيانلوكا مانشيني، مدافع فريق روما، 5 آلاف يورو (5 آلاف و430 دولارا) لكنه تفادى عقوبة الإيقاف.

وفتح اتحاد الكرة الإيطالي تحقيقا ضد مانشيني، نظرا لطريقة احتفاله بالفوز في ديربي العاصمة مساء السبت الماضي، حيث لوح اللاعب بعلم ضخم بألوان لاتسيو، مرسوم عليه فأر عملاق.

وقال مانشيني إنه أسعد شخص في العالم بعدما سجل هدف الفوز لروما في مرمى لاتسيو بالدوري الإيطالي، لكنه أثار الجدل باحتفاله وهو يلوح بالعلم أمام جماهير ناديه.

🚨🇮🇹 The Italian Sports Judge has fined Gianluca Mancini €5000 fine for waving an anti-Lazio flag with a rat on it after Roma beat them. pic.twitter.com/RKDtjklNsO

— EuroFoot (@eurofootcom) April 9, 2024