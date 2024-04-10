إنريكي مستفزا تشافي: أنا أمثل أسلوب برشلونة أكثر من أي مدرب آخر

أوضح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أنه يمثل أسلوب برشلونة أكثر من أي مدرب آخر، في تلميح إلى المدير الفني الحالي للنادي الكتالوني تشافي هرنانديز.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء "من يمثل روح برشلونة بشكل أفضل؟ أنا بلا شك. هذا ليس رأيا، انظر إلى البيانات، من حيث الاستحواذ على الكرة، وفرص التسجيل، والضغط في الصفوف الأمامية، والألقاب، والجوائز. سيكون هناك من يفكر بشكل مختلف، لكنني أنا بلا أدنى شك".

وعندما سُئل عما إذا كانت معرفته بالنادي ستساعد فريقه أجاب "إنها مباراة مختلفة تماما بالنسبة لي، لكنني واجهتهم من قبل، كلاعب ومدرب، قصة حبي مع برشلونة تعود إلى سنوات عديدة، لكن مهنتي تأتي أولا".

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يقول إن فريق برشلونة ضعيف، إنهم أقوياء. إنهم يقدمون أداء جيدا في الهجوم، ولديهم لاعبون جيدون، وهو نادٍ يتمتع بخبرة كبيرة، وقد فاز بالفعل بـ5 ألقاب. الأمر ليس سهلا، لكني أشعر بالتحفيز".

وتابع "ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي على مستوى المشاعر، لكن مع الخبرة التي أمتلكها، أعتقد أنني مستعد لمواجهة هذا النوع من المباريات، وتحقيق أقصى استفادة من الفريق"، مذكرا بأنه سبق وأن واجه سبورتينغ خيخون، نادي مدينته، وسجل أهدافا في شباكه".

– افضل مدرب يمثل اسلوب البارسا، انت ام تشافي؟ لويس انريكي: ⚠️ "أنا بالتأكيد، إنه ليس رأيا، انظر إلى البيانات والارقام، صحيح هناك آخرون لديهم رأي مختلف، لكن بلا شك أنا أفضل من يمثل أسلوب البارسا". pic.twitter.com/VOPSNW6dHh — InCampNou (@InCampNou) April 9, 2024

وأقر إنريكي أنه لا يعرف تشافي كمدرب قائلا "لقد عرفته كزميل في الفريق، كلاعب، ولكن ليس كمدرب. أعرف النادي جيدا، لكني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيكون ميزة أم لا".

فاز مدرب روما السابق بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2015، وقاد الفريق إلى المجد الثلاثي، وهو الآن يحاول تكرار السيناريو مع النادي الباريسي.