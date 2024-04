أسوأ 12 هزيمة للأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية

تتمتع الأندية الإنجليزية بسجل جيد جدا في البطولات الأوروبية، حيث يعد ليفربول رابع أكثر الفرق نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لكن تلك الأندية ذاقت أيضا هزائم مدوية ما زالت تحتفظ بها ذاكرة مشجعي كرة القدم عبر العالم.

في السنوات الأخيرة، توج كل من مانشستر سيتي وتشلسي وليفربول بلقب دوري الأبطال، كما ذاق البلوز ومانشستر يونايتد ووست هام طعم النجاح في الدوري الأوروبي.

يعد مانشستر يونايتد أكثر النوادي الإنجليزية تعرضا للخسائر المحرجة على الصعيد الأوروبي برصيد 5 هزائم مدوية.

غير أن خسارة توتنهام 7-2 على أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال تعد الهزيمة الأكثر إحراجا التي يتعرض لها نادٍ إنجليزي في أوروبا.

يواجه أرسنال بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 محملا بذكريات مريرة لواحدة من أكبر هزائمه أمام العملاق الألماني قبل بضع سنوات فقط، حيث تفوق عليه النادي البافاري بنتيجة 10-2 في مجموع مباراتي الذهاب 5-1 والإياب 5-1.

وهذه الهزائم الـ12 الأكثر إحراجا للأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية على مر السنين:

1-توتنهام 2-7 بايرن ميونخ الألماني: دوري أبطال أوروبا (2018-2019).

2- مكابي حيفا الإسرائيلي 3-صفر مانشستر يونايتد: دوري أبطال أوروبا (2002-2003).

3-أرسنال 1-2 أوسترسوندز السويدي: الدوري الأوروبي (2017-2018).

4-ميتلاند الدنماركي 2-1 مانشستر يونايتد: الدوري الأوروبي (2015-2016).

5-أرسنال 1-5 بايرن ميونخ الألماني: دوري أبطال أوروبا (2016-2017).

6-دينامو زغرب الكرواتي 3-صفر توتنهام: الدوري الأوروبي (2020-2021).

7-إشبيلية الإسباني 3-صفر مانشستر يونايتد: الدوري الأوروبي (2022-2023).

8-بايرن ميونخ الألماني 4-1 تشلسي: دوري أبطال أوروبا (2019-2020).

9- ليفربول 2-5 ريال مدريد الإسباني: دوري أبطال أوروبا (2022-2023).

10- يونغ بويز السويسري 2-1 مان يونايتد: دوري أبطال أوروبا (2021-2022).

11- ليخ بوزنان البولندي 3-1 مان سيتي: الدوري الأوروبي (2010-2011).

12- كوبنهاغن الدنماركي 4-3 مانشستر يونايتد: دوري أبطال أوروبا (2023-2024).