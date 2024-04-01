"نقتل أحد لاعبي أرسنال".. حل غوارديولا لاختراق دفاع "المدفعجية" المتكتل

يبدو أن الإسباني بيب غوارديولا لم يكن راضيا عن أداء فريقه في مواجهة أرسنال -أمس- في البريميرليغ والتي انتهت بالتعادل السلبي وهذا كان واضحا من نقاشاته أمام الكاميرات مع أكثر من لاعب.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، سأله أحد الصحفيين عن الحل الذي كان عليه اعتماده لاختراق الجدار الدفاعي المتكتل لأبناء المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ومنع المان سيتي من تشكيل خطورة على المرمى، إذ لم يسدد أبناء غوارديولا سوى مرة واحدة بين الخشبات الثلاث.

وجاوب غوارديولا مازحا، "نقتل أحد لاعبي أرسنال حتى يلعبون بـ9 لاعبين".

وتابع "استطاعوا إيقاف هالاند، وكان يجب علينا التحلي بالصبر لنجد التمريرة الدقيقة والحاسمة، لأنهم كانوا يدافعون بشكل جيد، وضغطوا علينا في مناطقنا واعتمدوا الضغط العالي".

وأضاف "أقدر ما قدمه فريقي، لقد ضغطنا بقوة أمام دفاع متكتل وأرسنال قدم مباراة استثنائية بعمل فني مميز وأداء جيد للغاية من اللاعبين".

وأوضح أنه "من الممكن توجيه نفس السؤال لمدرب آخر، كان بإمكاننا أن نحقق المزيد ولكنني راض، وقلت للاعبي فريقي ألا يحزنوا، ويجب تقدير المجهود المبذول من أرسنال".

وأوضح غوارديولا أن "صاحب الصدارة (ليفربول) يبقى المرشح الأول للفوز باللقب، وأرسنال هو المرشح الثاني ونحن الثالث، فالأمر ليس في أيدينا".

وأضاف المدرب الإسباني "تركيزنا حاليا على الاستعداد لمواجهة أستون في يوم الأربعاء المقبل على ملعبنا، لقد كنا المرشحين الأقرب للقب عندما كنا في الصدارة، ولم يعد الوضع كذلك، فالأمر بسيط".