كمبيوتر خارق يتوقع الفائز باللقب وجدول الترتيب النهائي للبريميرليغ

توقع كمبيوتر خارق، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وخاصة بعد التعادل السلبي لأرسنال ومانشستر سيتي، وتعثر مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بالتعادل 1-1.

كما توقع الكمبيوتر الفرق التي تحتل مراكز مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي إضافة إلى الفرق التي تهبط إلى دوري الدرجة الأولى (تشابيونشيب).

وتوقع الكمبيوتر الخارق أن يشهد ما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سباقا مثيرا بين 3 فرق للفوز باللقب، وهي ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال مع بقاء 9 مباريات على ختام الموسم.

ويتصدر "الريدز" الجدول برصيد 67 نقطة، بينما يأتي "المدفعجية"خلفه بفارق نقطتين برصيد 65 نقطة، و"السيتيزنز" حامل اللقب بـ64 نقطة في المركز الثالث.

وأضاع أرسنال فرصة اعتلاء صدارة الجدول أمس، بعد تعادل سلبي مخيب للفريقين في ملعب الاتحاد ضد أبناء بيب غوارديولا المتأثرين بالغيابات.

ومع نهاية الجولة الأخيرة من الدوري يتوقع كمبيوتر "بيتسي" العملاق أن ليفربول سيحتل صدارة الترتيب برصيد 87 نقطة، وهذا يعني أن أبناء يورغن كلوب يحصلون على 20 نقطة من المباريات الـ9 الأخيرة، ويأتي أرسنال في المركز الثاني برصيد 86 نقطة، ويتأخر مانشستر سيتي بنقطتين عن "المدفعجية" برصيد 84 نقطة في المركز الثالث.

وتاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز: