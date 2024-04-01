شاهد.. لوم غوارديولا لغريليش يثير استغراب الجماهير واستنكار الإعلام

أثار اللوم الشديد من بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاعبه جاك غريليش بعد نهاية المباراة أمام أرسنال بالتعادل السلبي مساء الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استغراب واستنكار الجماهير والمحللين.

وأظهرت لقطات مصورة غوارديولا وهو يلوم غريليش على أرض الملعب عقب صفارة النهاية بتوجيه نصائح لما كان يجب أن يفعله لتفادي الأخطاء التي وقع فيها، وأظهر اللاعب احتراما شديدا، إذ اكتفى بالإنصات إلى مدربه الذي لم يقبل محاولاته للتبرير.

ومن الواضح أن غوارديولا لم يكن سعيدا طوال الوقت، وتوجه إلى غريليش الذي حل بدلا من ماتيو كوفاسيتش بعد مرور 60 دقيقة.

لم تلتقط الكاميرات ما قيل بين الثنائي، لكن الإسباني قام بسلسلة من الإيماءات تجاه جناح السيتي، قبل أن يربت على رأسه.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" هذه اللقطات، ورأى بعضهم أنه كان على غوارديولا الانتظار حتى الدخول إلى ممر الملعب أو غرفة الملابس للحديث مع غريليش.

"اتركه لغرفة الملابس"

ولم يخفِ ريتشارد كيز مذيع شبكة "بي إن سبورت" مشاعره تجاه سلوك غوارديولا بعد أن شوهد الإسباني في مناقشة حية مع جاك غريليش عقب تعادل مانشستر سيتي 0-0 مع أرسنال.

وصرخ كيز قائلا "اتركه (اللوم) لغرفة تبديل الملابس، كل هذا من أجل الكاميرات، أليس كذلك؟ إنه أمر مرهق للغاية، اذهب إلى النفق، لا ينبغي أن يكون حتى في الملعب".

وأضاف "الآن عليه أن يذهب ويخبر الجميع بالخطأ الذي ارتكبه بالطبع".

ولم يتمكن السيتي من اختراق الجهد الدفاعي الرائع من فريق ميكيل أرتيتا، حيث تمكن من تسديدة واحدة فقط على المرمى على الرغم من استحواذه على الكرة بنسبة 72% في ملعب الاتحاد.

لكن أرسنال أتيحت له فرص خاصة به، حيث اختبر لياندرو تروسارد ستيفان أورتيغا في وقت متأخر.

لكنهم أيضا لم يسددوا سوى تسديدتين على المرمى، وكانت النتيجة 0-0 ذات فائدة أكبر لليفربول متصدر الدوري الذي استعاد الصدارة وتقدم بنقطتين من أرسنال أو سيتي في المركزين الثاني والثالث.

لكن غريليش لم يكن الوحيد الذي قدم له غوارديولا بعض النصائح التكتيكية، حيث تلقى جيريمي دوكو أيضا درسا في نهاية المباراة على أرض الملعب من مديره.

وفي أغسطس/آب 2023 تبادل الإسباني أيضا الحديث مع إيرلينغ هالاند بين الشوطين خلال المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي.