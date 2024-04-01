شاهد.. سان جيرمان يهزم مرسيليا ويقترب من الفوز بالدوري الفرنسي

هز فيتينيا وجونسالو راموس الشباك في الشوط الثاني ليتغلب باريس سان جيرمان -الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين- بنتيجة 2-صفر على مرسيليا، لينزل بغريمه الأزلي أول هزيمة على ملعبه هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكسر المهاجم البرتغالي حالة الجمود للفريق الزائر في الدقيقة الـ53 بعد أن عانى باريس سان جيرمان من شوط أول محبط بعد طرد لوكاس بيرالدو عقب تدخلين عنيفين على بيير إيميريك أوباميانغ.

فيتور فيريرا يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان في شباك مارسيليا#الدوري_الفرنسي #باريس_مارسيليا pic.twitter.com/5Qa8j8iDo8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

وضاعف راموس تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ85 عندما هيأ له ماركو أسينسيو الكرة ليسكت الجماهير في ملعب فيلودروم.

راموس يضيف الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في شباك مارسيليا#الدوري_الفرنسي #باريس_مارسيليا pic.twitter.com/SmVR89pfyQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 62 نقطة ليتقدم بفارق 12 نقطة في الصدارة على أقرب مطارديه قبل مباراة يوم السبت ضد كليرمو.

وبات سان جيرمان قريبا من الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي وللمرة الـ12 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات على نهاية الموسم الجاري.

ويحل مرسيليا (صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة) ضيفا على ليل يوم الجمعة.