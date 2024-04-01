رياضة|الدوري الفرنسي

شاهد.. سان جيرمان يهزم مرسيليا ويقترب من الفوز بالدوري الفرنسي

لاعبو سان جيرمان يحتفلون بعد تسجيل الهدف الثاني (الفرنسية)
1/4/2024-|آخر تحديث: 1/4/202412:21 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

هز فيتينيا وجونسالو راموس الشباك في الشوط الثاني ليتغلب باريس سان جيرمان -الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين- بنتيجة 2-صفر على مرسيليا، لينزل بغريمه الأزلي أول هزيمة على ملعبه هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكسر المهاجم البرتغالي حالة الجمود للفريق الزائر في الدقيقة الـ53 بعد أن عانى باريس سان جيرمان من شوط أول محبط بعد طرد لوكاس بيرالدو عقب تدخلين عنيفين على بيير إيميريك أوباميانغ.

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وضاعف راموس تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ85 عندما هيأ له ماركو أسينسيو الكرة ليسكت الجماهير في ملعب فيلودروم.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 62 نقطة ليتقدم بفارق 12 نقطة في الصدارة على أقرب مطارديه قبل مباراة يوم السبت ضد كليرمو.

وبات سان جيرمان قريبا من الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي وللمرة الـ12 في تاريخه، وذلك قبل 7 جولات على نهاية الموسم الجاري.

ويحل مرسيليا (صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة) ضيفا على ليل يوم الجمعة.

المصدر : رويترز