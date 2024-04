رونالدو يطارد إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

يواصل كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته التهديفية مع نادي النصر، ويتقدم النجم البرتغالي حاليا في الصراع المحموم على لقب هداف الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في فوز فريقه على الطائي (5-1)، ليرفع رصيده التهديفي إلى 33 هدفا و11 تمريرة حاسمة في 34 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات.

وفي مباراته رقم 1214 في مسيرته الكروية، حقق المهاجم المخضرم الهاتريك رقم 54 مع الأندية، والأول له في عام 2024، ورفع غلته التهديفية الدولية إلى 882 هدفا.

ويتزعم نجم ريال مدريد السابق صدارة هدافي الدوري السعودي بـ(26 هدفا) بفارق 4 أهداف عن مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش، الذي تعرّض لإصابة في فوز الهلال على الشباب (4-3)، وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

ومع غياب ميتروفيتش المحتمل وبقاء 9 مباريات على نهاية الموسم الكروي في السعودية، يجد رونالدو (39 عاما) نفسه أمام فرصة لإنهاء السباق كأفضل هداف، وصُنع التاريخ.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو على موعد مع تحقيق إنجاز غير مسبوق إذا أنهى مسابقة الدوري السعودي في صدارة الهدافين، وسيصبح أول لاعب يحقق لقب الهداف في 4 بلدان مختلفة.

🐐@Cristiano about to set a major World Record !

CR7 can be the first Footballer ever to win the 1st Division Top Scorer in 4⃣ Different Countries !!!!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇮🇹 Cristiano (+🇸🇦?)

🇦🇷🇨🇴🇪🇸 Di Stéfano

🇳🇱🇪🇸🇧🇷 Romário

🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸 Suárez

🇨🇮🇷🇺🇨🇭 Doumbia

If you know any others, please ✍️ pic.twitter.com/NIfZBgG4NV

— Twitugal (@Twitugal) March 31, 2024