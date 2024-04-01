رونالدو يطارد إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

يواصل كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته التهديفية مع نادي النصر، ويتقدم النجم البرتغالي حاليا في الصراع المحموم على لقب هداف الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في فوز فريقه على الطائي (5-1)، ليرفع رصيده التهديفي إلى 33 هدفا و11 تمريرة حاسمة في 34 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات.

وفي مباراته رقم 1214 في مسيرته الكروية، حقق المهاجم المخضرم الهاتريك رقم 54 مع الأندية، والأول له في عام 2024، ورفع غلته التهديفية الدولية إلى 882 هدفا.

ويتزعم نجم ريال مدريد السابق صدارة هدافي الدوري السعودي بـ(26 هدفا) بفارق 4 أهداف عن مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش، الذي تعرّض لإصابة في فوز الهلال على الشباب (4-3)، وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

ومع غياب ميتروفيتش المحتمل وبقاء 9 مباريات على نهاية الموسم الكروي في السعودية، يجد رونالدو (39 عاما) نفسه أمام فرصة لإنهاء السباق كأفضل هداف، وصُنع التاريخ.

إنجاز غير مسبوق

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو على موعد مع تحقيق إنجاز غير مسبوق إذا أنهى مسابقة الدوري السعودي في صدارة الهدافين، وسيصبح أول لاعب يحقق لقب الهداف في 4 بلدان مختلفة.

🐐@Cristiano about to set a major World Record !

CR7 can be the first Footballer ever to win the 1st Division Top Scorer in 4⃣ Different Countries !!!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇮🇹 Cristiano (+🇸🇦?)

🇦🇷🇨🇴🇪🇸 Di Stéfano

🇳🇱🇪🇸🇧🇷 Romário

🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸 Suárez

🇨🇮🇷🇺🇨🇭 Doumbia If you know any others, please ✍️ pic.twitter.com/NIfZBgG4NV — Twitugal (@Twitugal) March 31, 2024

ويعد رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصل على لقب الهداف في 3 من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشسر يونايتد موسم 2007-2008 (31 هدفا).

هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي" مع ريال مدريد مواسم 2010-2011 (40 هدفا)، و2013-2014 (31 هدفا)، و2014-2015 (48 هدفا).

هداف الدوري الإيطالي "كابوكانونيري" مع يوفنتوس موسم 2020-2021 (29 هدفا).

الهدافون في ثلاث بطولات أوروبية مختلفة

الأوروغوياني لويس سواريز:

هداف الدوري الهولندي مع أياكس أمستردام موسم (2009-2010).

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول موسم (2013-2014).

هداف الليغا مع برشلونة موسم (2015-2016).

البولندي روبرت ليفاندوفسكي:

هداف الليغا مع برشلونة موسم (2022-2023).

هداف الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ مواسم (2013-2014، 2015-2016، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022).

هداف الدوري البولندي مع ليخ بوزنان في موسم 2009-2010.

البرازيلي روماريو:

هداف الدوري الإسباني مع برشلونة موسم (1993-1994).

هداف الدوري الهولندي مع آيندهوفن (1988-1989، 1989-1990، 1990-1991).

هداف الدوري البرازيلي مع فاسكو دا غاما موسم (2001 و2005).

الهولندي فان نيستلروي: