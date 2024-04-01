ثنائية رودريغو تقود ريال مدريد لهزيمة بيلباو في الدوري الإسباني

تألق المهاجم البرازيلي رودريغو غوس ليقود فريقه ريال مدريد إلى الفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-صفر في الجولة الـ30 بالدوري الإسباني لكرة القدم مساء الأحد.

وسجل رودريغو هدفي المباراة في الدقيقتين الـ8 والـ73 ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى بيلباو لهدف مؤكد من تسديدة قوية لإبراهيم دايز قبل تبديله في الدقيقة الـ72 من الشوط الثاني.

وعزز ريال مدريد بهذا الفوز صدارته لقمة الترتيب برصيد 75 نقطة، ليوسع الفارق مجددا إلى 8 نقاط مع ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

أما أتلتيك بيلباو -الذي شكل خطورة وكاد يسجل لولا براعة لونين حار الملكي- فقد تجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الرابع.

وكان ريال مدريد فاز على بيلباو 2-صفر أيضا في الدور الأول.