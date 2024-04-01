ثنائية رودريغو تقود ريال مدريد لهزيمة بيلباو في الدوري الإسباني
تألق المهاجم البرازيلي رودريغو جوس ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-صفر، في الجولة الـ30 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد.
وسجل رودريغو هدفي المباراة في الدقيقتين 8 و73 ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.
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صاروخية رودريغو تسكن شباك بيلباو#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_بيلباو pic.twitter.com/sR9fA18nRd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024
وتصدى القائم الأيسر لمرمى بيلباو لهدف مؤكد من تسديدة قوية لإبراهيم دايز قبل تبديله في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.
إبراهيم @Brahim يبحث عن الهدف! 👀 🤍#LALIGAHighlights | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/50uBO7Zwpc
— LALIGA (@LaLigaArab) March 31, 2024
وعزز ريال مدريد بهذا الفوز صدارته لقمة الترتيب برصيد 75 نقطة، ليوسع الفارق مجددا إلى 8 نقاط مع ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.
أما أتلتيك بيلباو الذي شكل خطورة وكاد يسجل لولا براعة لونين حار الملكي، فقد تجمد رصيده عند 56 نقطة ف المركز الرابع.
وكان ريال مدريد فاز على بيلباو 2-صفر أيضا في الدور الأول.
🤳 رودريغو: "مرحبا #مدريدستاس! أنا سعيد جدا بالفوز وبالهدفين، هلا مدريد!"@RodrygoGoes | #RealMadridAthletic pic.twitter.com/woiCzaBa6q
— ريال مدريد (@realmadridarab) March 31, 2024