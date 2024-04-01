رياضة|الدوري الإسباني

ثنائية رودريغو تقود ريال مدريد لهزيمة بيلباو في الدوري الإسباني

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Athletic Bilbao - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 31, 2024 Real Madrid's Rodrygo celebrates scoring their first goal with Real Madrid's Brahim Diaz REUTERS/Violeta Santos Moura
رودريغو (يسار) صاحب هدف التقدم لريال مدريد يحتفل مع إبراهيم دياز (رويترز)
1/4/2024-|آخر تحديث: 1/4/202412:13 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تألق المهاجم البرازيلي رودريغو جوس ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-صفر، في الجولة الـ30 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد.

وسجل رودريغو هدفي المباراة في الدقيقتين 8 و73 ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وتصدى القائم الأيسر لمرمى بيلباو لهدف مؤكد من تسديدة قوية لإبراهيم دايز قبل تبديله في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

وعزز ريال مدريد بهذا الفوز صدارته لقمة الترتيب برصيد 75 نقطة، ليوسع الفارق مجددا إلى 8 نقاط مع ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

أما أتلتيك بيلباو الذي شكل خطورة وكاد يسجل لولا براعة لونين حار الملكي، فقد تجمد رصيده عند 56 نقطة ف المركز الرابع.

وكان ريال مدريد فاز على بيلباو 2-صفر أيضا في الدور الأول.

المصدر : الجزيرة + وكالات