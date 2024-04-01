الأهلي يوافق على مواجهة الزمالك بالدوري المصري في السعودية

قال النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه لا يمانع في خوض مباراتي القمة خلال الموسم الحالي أمام غريمه الزمالك في السعودية وذلك في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بفارق 10 نقاط عن المصري المتصدر الذي لعب 14 مباراة.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

وجاء في بيان نشره الأهلي عبر موقعه على الإنترنت "قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية…".

وأضاف "‭’‬بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات‭ .‬هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام فإن الأهلي لا يمانع في ذلك‭'"‬.

وتابع الأهلي في بيانه أن هذا يأتي "‬مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة أفريقية قادمة، أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقا‭‬".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الـ15 أبريل/نيسان الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ10 بالدوري.