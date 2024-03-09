هالاند يبقي باب الانتقال إلى ريال مدريد مفتوحا

أثار إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي ضجة قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع ضد كوبنهاغن عندما ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وسبق أن ارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي، لكن الخطوة لم تتم في النهاية في ظل تركيز الميرينغي على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وقال المهاجم النرويجي عندما سُئل عن إمكانية انتقاله إلى "البرنابيو" قبل يومين "أنا متأكد من أنني سأقرأ ما قلته في العناوين الرئيسية غدا"، قبل أن يضيف "ريال مدريد؟ أنت لا تعرف قط ما قد يحمله المستقبل".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه كان يجدر بنجم بوروسيا دورتموند السابق أن يقول إنه سعيد جدا في مانشستر سيتي (وهذا يبدو صحيحا)، وأنه يركز فقط على تحقيق أشياء كبيرة مع السيتي، لكنه بدلا من ذلك اختار إرسال رسالة محسوبة ومتعمدة إلى ريال مدريد.

آس | -هالاند لا يغلق الـباب. -سيضع هالاند مرة أخرى، في عقده الجديد القادم مع مانشستر سيتي، بندًا يسمح له بالمغادرة إلى ريال مدريد. – الدخل من البرنابيو الجديد يمكن أن يساعد في دعم راتب هالاند وراتب مبابي في المستقبل.👏🏾🤍#ريال_مدريد_سيلتا_فيغو #HalaMadrid pic.twitter.com/4n9FK8LlXf — ســهم🤍 (@itthad_sahm) March 9, 2024

وتبدو إمكانية رؤية هالاند بالقميص الأبيض في المستقبل ليست مستبعدة، على الرغم من الوصول المتوقع لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

بند في العقد يسمح لهالاند بالرحيل الصيف المقبل

تشتهر الوكيلة النرويجية رافاييلا بيمينتا في جميع أنحاء العالم بمهاراتها الفائقة في التفاوض، إذ عندما انضم هالاند إلى مانشستر سيتي تأكدت من إدراج بند في عقده يسمح له بالمغادرة في صيف 2024 مقابل سعر "معقول"، إذا كان النادي المشتري من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز. علاوة على ذلك، تنخفض الرسوم مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات.

🚨 الآس | هالاند لا يغلق الباب، سيدرج مرة أخرى في تجديده القادم مع مانشستر سيتي، بنداً يسمح له بالمغادرة إلى ريال مدريد. pic.twitter.com/eJ9TobbO0B — Insider Real (@RMCFarab) March 9, 2024

حقوق الصورة

علمت الصحيفة الإسبانية من مصدر موثوق مقرب من هالاند أنه يمتلك 100% من حقوق صورته، وهي عقبة يتعين على ريال مدريد أيضا التغلب عليها مع مبابي.

ويصر عمالقة الدوري الإسباني على حصولهم على 50% من جميع صفقات حقوق الصور الخاصة باللاعبين منذ عصر "الغلاكتيكوس".

الانتقال إلى ريال مدريد؟ هالاند:" أنا سعيد جداً في مان سيتي، مع زملائي، والمدرب ، وأعضاء مجلس الإدارة، والناس ومحاط بمجموعة من الأشخاص الرائعين. غداً أنت لا تعرف أبداً ما يحمله المستقبل ولكن مرة أخرى، أنا سعيد، أرجوك أكتب هذا انا سعيد الان ولاتكتب فقط عن مستقبلي". pic.twitter.com/OYVeeURWsV — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 5, 2024

وشكل رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان ضربة لهالاند الذي كان يأمل في الانتقال إلى مدريد عام 2025 بعد ثلاث سنوات مع السيتي، حيث تحدث ممثلوه إلى النادي الإسباني واستفسروا عن وضعه التعاقدي.