رياضة|إنجلترا

هالاند يبقي باب الانتقال إلى ريال مدريد مفتوحا

MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 31: Manchester City's Erling Haaland during the pre-match warm-up to the Premier League match between Manchester City and Everton FC at Etihad Stadium on December 31, 2022 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Dave Howarth - CameraSport via Getty Images)
وكيلة أعمال هالاند أدرجت بندا في عقده يسمح له بالمغادرة في صيف 2024 (غيتي)
9/3/2024

أثار إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي ضجة قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع ضد كوبنهاغن عندما ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وسبق أن ارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي، لكن الخطوة لم تتم في النهاية في ظل تركيز الميرينغي على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وقال المهاجم النرويجي عندما سُئل عن إمكانية انتقاله إلى "البرنابيو" قبل يومين "أنا متأكد من أنني سأقرأ ما قلته في العناوين الرئيسية غدا"، قبل أن يضيف "ريال مدريد؟ أنت لا تعرف قط ما قد يحمله المستقبل".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه كان يجدر بنجم بوروسيا دورتموند السابق أن يقول إنه سعيد جدا في مانشستر سيتي (وهذا يبدو صحيحا)، وأنه يركز فقط على تحقيق أشياء كبيرة مع السيتي، لكنه بدلا من ذلك اختار إرسال رسالة محسوبة ومتعمدة إلى ريال مدريد.

وتبدو إمكانية رؤية هالاند بالقميص الأبيض في المستقبل ليست مستبعدة، على الرغم من الوصول المتوقع لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

بند في العقد يسمح لهالاند بالرحيل الصيف المقبل

تشتهر الوكيلة النرويجية رافاييلا بيمينتا في جميع أنحاء العالم بمهاراتها الفائقة في التفاوض، إذ عندما انضم هالاند إلى مانشستر سيتي تأكدت من إدراج بند في عقده يسمح له بالمغادرة في صيف 2024 مقابل سعر "معقول"، إذا كان النادي المشتري من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز. علاوة على ذلك، تنخفض الرسوم مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات.

 

حقوق الصورة

علمت الصحيفة الإسبانية من مصدر موثوق مقرب من هالاند أنه يمتلك 100% من حقوق صورته، وهي عقبة يتعين على ريال مدريد أيضا التغلب عليها مع مبابي.

ويصر عمالقة الدوري الإسباني على حصولهم على 50% من جميع صفقات حقوق الصور الخاصة باللاعبين منذ عصر "الغلاكتيكوس".

وشكل رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان ضربة لهالاند الذي كان يأمل في الانتقال إلى مدريد عام 2025 بعد ثلاث سنوات مع السيتي، حيث تحدث ممثلوه إلى النادي الإسباني واستفسروا عن وضعه التعاقدي.

المصدر : الصحافة الإسبانية