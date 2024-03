موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي -غدا الأحد- في قمة مباريات المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

ويخوض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ليلة أخيرة من الأرق في صراعه الشخصي مع مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب في عامه الأخير في "أنفيلد رود" بعد قرار رحيله نهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من فوز فريق غوارديولا بخمسة من آخر 6 ألقاب في الدوري، فإن كلوب شكّل دائما التهديد الأبرز لمنافسه، إذ نجح في اختراق هيمنة سيتي بفوزه باللقب عام 2020.

