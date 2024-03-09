موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي -غدا الأحد- في قمة مباريات المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

ويخوض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ليلة أخيرة من الأرق في صراعه الشخصي مع مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب في عامه الأخير في "أنفيلد رود" بعد قرار رحيله نهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من فوز فريق غوارديولا بخمسة من آخر 6 ألقاب في الدوري، فإن كلوب شكّل دائما التهديد الأبرز لمنافسه، إذ نجح في اختراق هيمنة سيتي بفوزه باللقب عام 2020.

We've now scored 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ goals under the boss ❤️⚽ pic.twitter.com/voC2vjpNjj — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2024

وفي ظل مباراة قد تقرر هوية بطل الدوري، يجد غوارديولا نفسه أمام لحظة تاريخية بمواجهة أخيرة مع كلوب الذي قد يحرمه من لقب رابع تواليا في حال خروجه بالنقاط الثلاث.

🗓️ Liverpool 3-0 Manchester City | 4th April 2018 Mohamed Salah 12'

Alex Oxlade-Chamberlain 21'

Sadio Mané 31' Anfield was feral that night. pic.twitter.com/lSqCWncffa — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) March 9, 2024

ويخوض سيتي اللقاء منتشيا بعد بلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على كوبنهاغن الدانماركي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 3-1، في حين سحق ليفربول مضيفه سبارتا براغ التشيكي 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويعوّل سيتي على المتألق فيل فودن الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3-1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إيرلينغ هالاند متصدر ترتيب الهدافين بـ18 هدفا.

واستعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للإصابة ليشارك أمام سبارتا براغ، بعدما اعتمد كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان إثر معاناته من كثرة الإصابات في صفوفه.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 28، مساء غد الأحد، في الساعة 18:45 (بتوقيت مكمة المكرمة والدوحة)، والساعة 17:45 (بتوقيت القاهرة)، والساعة 19:45 (بتوقيت أبو ظبي).

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر حصريا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، فهي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة بين الريدز وسيتي عبر موقع "الجزيرة نت"، في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأهم وأبرز أحداث وأهداف المواجهة.

أسبقية الفوز لبيب غوارديولا على يورغن كلوب في الدوري الإنجليزي

رغم أن كلوب وغوارديولا تواجها سابقا في الدوري الألماني، عندما كان الأول يشرف على تدريب بوروسيا دورتموند والثاني على بايرن ميونخ، فإن مواجهاتهما في "البريميرليغ" رفعت معركتهما من أجل التفوق إلى آفاق جديدة.

وتميل الكفة لصالح غوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث التقى الثنائي 15 مرة منذ عام 2016، ففاز الإسباني 5 مرات مقابل 4 انتصارات لكلوب، وتعادلا 6 مرات.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يعلق على قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز المعلق التونسي عصام الشوالي، عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1".