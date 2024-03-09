شاهد.. فرستابن يواصل هيمنته ويتوج بجائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1

فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم 3 مرات -اليوم السبت- بجائزة السعودية الكبرى، ثاني محطات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم، متفوقا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في الفريق، الذي واصل هيمنته على البطولة بعد فوزه بأول مركزين في سباق البحرين الافتتاحي.

وحلّ بيريز، بطل سباق العام الماضي، في المركز الثاني بفارق 13.643 ثانية خلف فرستابن، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بعدما انطلق من الصف الأول.

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي الذي يحققه فرستابن في سلسلة انتصارات بدأت في اليابان في سبتمبر/أيلول الماضي، والانتصار رقم 56 الذي يحققه في مسيرته.

وفي ظهوره الأول بالبطولة كأصغر سائق مبتدئ في فيراري بعمر 18 عاما و305 أيام، حلّ البريطاني أوليفر بيرمان في المركز السابع، واختير سائق اليوم.

وشارك بيرمان بديلا للإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.

مراسم تتويج الهولندي ماكس فرستابن بلقب جائزة سباق السعودية الكبرى 🏆#فورمولا1#F1 pic.twitter.com/QbBRDJOWjw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2024

ترتيب العشر الأوائل في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1