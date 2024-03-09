شاهد.. فرستابن يواصل هيمنته ويتوج بجائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1
فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم 3 مرات -اليوم السبت- بجائزة السعودية الكبرى، ثاني محطات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هذا الموسم، متفوقا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في الفريق، الذي واصل هيمنته على البطولة بعد فوزه بأول مركزين في سباق البحرين الافتتاحي.
وحلّ بيريز، بطل سباق العام الماضي، في المركز الثاني بفارق 13.643 ثانية خلف فرستابن، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بعدما انطلق من الصف الأول.
🇳🇱 الهولندي ماكس فيرستابن يتوّج بطلاً لسباق جائزة السعودية الكبرى 🏁🇸🇦#فورمولا1#F1 pic.twitter.com/PjQ1wueDJV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2024
وهذا هو الفوز التاسع على التوالي الذي يحققه فرستابن في سلسلة انتصارات بدأت في اليابان في سبتمبر/أيلول الماضي، والانتصار رقم 56 الذي يحققه في مسيرته.
وفي ظهوره الأول بالبطولة كأصغر سائق مبتدئ في فيراري بعمر 18 عاما و305 أيام، حلّ البريطاني أوليفر بيرمان في المركز السابع، واختير سائق اليوم.
وشارك بيرمان بديلا للإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.
مراسم تتويج الهولندي ماكس فرستابن بلقب جائزة سباق السعودية الكبرى 🏆#فورمولا1#F1 pic.twitter.com/QbBRDJOWjw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2024
ترتيب العشر الأوائل في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
- الهولندي ماكس فرستابن (رد بول).
- المكسيكي سيرجيو بيريز (رد بول).
- الفرنسي شارل لوكلير (ماكلارين).
- الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين).
- الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن).
- البريطاني جورج راسل (مرسيدس).
- البريطاني بيرمان (ماكلارين).
- البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين).
- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس).
- الألماني نيكو هالكنبرغ (وسائق هاس).