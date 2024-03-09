يرقد في العناية المركزة.. لاعب أرسنال السابق يعاني من جلطات دماغية

قال نادي ميدتغيلاند الدانماركي لكرة القدم إن لاعب خط وسط أرسنال السابق النرويجي كريستوفر أولسون تم تشخيص إصابته بجلطات دموية صغيرة متعددة على جانبي دماغه نتيجة حالة إلتهابية نادرة للغاية في الأوعية الدماغية.

وجاء في بيان ميدتغيلاند "بناء على الفحوص والاختبارات المكثفة التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، يمكن للأطباء الآن تحديد أن كريستوفر يعاني من عدة جلطات دموية صغيرة على جانبي الدماغ".

Former Arsenal youngster Kristoffer Olsson diagnosed with blood clots in the brain, is now in stable condition 🤞https://t.co/Q9evhk72xF — Daily Cannon (@DailyCannon) March 9, 2024

وأضاف "تعتبر حالة كريستوفر أولسون الآن مستقرة والأطباء يلحظون بعض التطور، وفي الوقت نفسه يشعرون بأن مستوى وعي كريستوفر يتزايد".

وتابع "في الفترة المقبلة، سيحاول الأطباء إخراج لاعب خط الوسط السويدي من جهاز التنفس الصناعي تدريجيا. لكنه لا يزال في العناية المركزة، وليس من الممكن حتى الآن قول أي شيء عن الإطار الزمني للعلاج والتشخيص النهائي".

ونقل الدولي النرويجي أولسون (28 عاما) إلى المستشفى في آرهوس بالدانمارك بعد أن فقد وعيه يوم 20 فبراير/شباط الماضي، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في المستشفى، وخضع لعدة فحوص واختبارات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال النادي الشهر الماضي إن حالة أولسون لم تكن مرتبطة بإيذاء نفسه أو عوامل خارجية.

وبدأ أولسون، الذي خاض 47 مباراة مع السويد، مسيرته مع أرسنال الإنجليزي، ولعب أيضا مع أيك ستوكهولم السويدي وأندرلخت البلجيكي.

تخرج أولسون من أكاديمية أرسنال للشباب، لكنه شارك في مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول للنادي، حيث شارك في مباراة كأس الدوري ضد وست بروميتش ألبيون في عام 2013.

انضم لاعب خط الوسط بعد ذلك إلى ميدتغيلاند قبل أن يقضي فترات في أيك ستوكهولم السويدي وأندرلخت البلجيكي لينضم مجددا إلى النادي الدانماركي في البداية على سبيل الإعارة عام 2022.

كما خاض أولسون 47 مع منتخب النرويج منها 4 مباريات في بطولة أمم أوروبا المؤجلة في عام 2021.