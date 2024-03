يرقد في العناية المركزة.. لاعب أرسنال السابق يعاني من جلطات دماغية

قال نادي ميدتغيلاند الدانماركي لكرة القدم إن لاعب خط وسط أرسنال السابق النرويجي كريستوفر أولسون تم تشخيص إصابته بجلطات دموية صغيرة متعددة على جانبي دماغه نتيجة حالة إلتهابية نادرة للغاية في الأوعية الدماغية.

وجاء في بيان ميدتغيلاند "بناء على الفحوص والاختبارات المكثفة التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، يمكن للأطباء الآن تحديد أن كريستوفر يعاني من عدة جلطات دموية صغيرة على جانبي الدماغ".

Former Arsenal youngster Kristoffer Olsson diagnosed with blood clots in the brain, is now in stable condition 🤞https://t.co/Q9evhk72xF

