شاهد.. جوشوا يدمر نغانو بالضربة القاضية في نزال "النجوم" بالسعودية

فاز الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا (بطل العالم سابقا مرتين في الوزن الثقيل) على منافسه الكاميروني المولد فرنسيس نغانو بإسقاطه أرضا 3 مرات في جولتين على حلبة قاعة كينغدوم أرينا في العاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وأسقط جوشوا منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه) السابق في الجولة الأولى من المباراة بضربة مباشرة، ثم أسقطه مرتين أخريين في الجولة الثانية، الأولى بضربتين متلاحقتين باليمنى واليسرى، والثانية بضربة بيمناه.

ونهض نغانو في الوقت المناسب عندما سقط أرضا للمرة الثانية، في حين تدخل الحكم منهيا النزال في المرة الثالثة وأعلن فوز جوشوا بالضربة القاضية، بينما تلقى نغانو العلاج ونهض في حالة ذهول.

وحضر النزال الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل المجلس العالمي، الذي سيواجه الأوكراني أولكسندر أوسيك في مباراة توحيد اللقب العالمي للوزن الثقيل في الرياض يوم 18 مايو/أيار المقبل.

وقال جوشوا الذي يطمح لمواجهة الفائز من لقاء فيوري وأوسيك: "أتيت إلى هنا للقتال فقط. سأعود إلى قفصي وأغلق الباب، ولن أخرج إلا من أجل القتال ثانية".

Anthony Joshua knocking out Francis Ngannou in the 2nd round last night. #JoshuaNgannou pic.twitter.com/73QMtIYw4P

