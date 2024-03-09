شاهد.. جوشوا يدمر نغانو بالضربة القاضية في نزال "النجوم" بالسعودية

فاز الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا (بطل العالم سابقا مرتين في الوزن الثقيل) على منافسه الكاميروني المولد فرنسيس نغانو بإسقاطه أرضا 3 مرات في جولتين على حلبة قاعة كينغدوم أرينا في العاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وأسقط جوشوا منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه) السابق في الجولة الأولى من المباراة بضربة مباشرة، ثم أسقطه مرتين أخريين في الجولة الثانية، الأولى بضربتين متلاحقتين باليمنى واليسرى، والثانية بضربة بيمناه.

ونهض نغانو في الوقت المناسب عندما سقط أرضا للمرة الثانية، في حين تدخل الحكم منهيا النزال في المرة الثالثة وأعلن فوز جوشوا بالضربة القاضية، بينما تلقى نغانو العلاج ونهض في حالة ذهول.

وحضر النزال الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل المجلس العالمي، الذي سيواجه الأوكراني أولكسندر أوسيك في مباراة توحيد اللقب العالمي للوزن الثقيل في الرياض يوم 18 مايو/أيار المقبل.

وقال جوشوا الذي يطمح لمواجهة الفائز من لقاء فيوري وأوسيك: "أتيت إلى هنا للقتال فقط. سأعود إلى قفصي وأغلق الباب، ولن أخرج إلا من أجل القتال ثانية".

Anthony Joshua knocking out Francis Ngannou in the 2nd round last night. #JoshuaNgannou pic.twitter.com/73QMtIYw4P — b0xingfan (@b0xingfan) March 9, 2024

وحصل الملاكم البريطاني (34 عاما)، حسب تقارير، على 50 مليون دولار، لخوض المواجهة مع نغانو الذي نشأ في فقر مدقع وعمل خلال طفولته في مقلع للرمال مقابل أقل من دولارين في اليوم الواحد.

وخاض نغانو (37 عاما) نزاله الاحترافي الثاني فقط في الملاكمة الإنجليزية، بعد أن صمد في أكتوبر/تشرين الأول أمام فيوري، بطل المجلس العالمي، حتى الجولة العاشرة الأخيرة، علما أنه أسقطه على الحلبة في الجولة الثالثة قبل أن يخسر بقرار جدلي لحكام المباراة، في حين اعتبره معظم المراقبين فائزا.

وفي مباراة أخرى في البرنامج نفسه أقيمت قبل ذلك، فاز الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر بالنقاط على الصيني تشيلي تشانغ ليحصل على اللقب المؤقت لمنظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل رغم سقوطه مرتين قبل ذلك.

وقال باركر "تعاقدنا لخوض مواجهة ثانية".

وانتهت مباراة البريطاني نيك بول والمكسيكي راي فارغاس (حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الريشة) بالتعادل رغم أن المتحدي أسقط حامل اللقب أرضا مرتين.