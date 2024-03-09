تقليص قوائم أندية الدوري السعودي وزيادة عدد اللاعبين الأجانب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص قائمة الفريق الأول لأندية ‎دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جانب إيقاف دوري الرديف مع نهاية الموسم الحالي.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بشأن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه إنه في الموسم القادم للبطولات المحلية سوف يُسمح لكل فريق بتسجيل 25 لاعب بدلا من 30، من ضمنهم 15 لاعبا محليا و10 لاعبين أجانب.

مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعقد اجتماعه الدوري الثالث في الرياض برئاسة الأستاذ ياسر المسحل. pic.twitter.com/lHaD14bqir — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 9, 2024

وتضمن القرار اشتراط وجود 8 لاعبين أجانب دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، بجانب لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق.

كما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه إلغاء الدوري الرديف مع نهاية الموسم الجاري، والذي أسهم في زيادة عدد دقائق اللعب للاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الأول لكل ناد.

أعداد اللاعبين في بطولات الفريق الأول للموسم الرياضي المقبل 2024-2025 🔽 pic.twitter.com/FKjnVUpKZ2 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 9, 2024

واعتمد الاتحاد السعودي أيضا إضافة 5 لاعبين من مواليد عام 2005 ضمن دوري تحت 18 عاما للدرجتين الممتازة والأولى بشكل استثنائي للموسم المقبل 2024-2025 بسبب اعتماد مشروع بطولات الفئات السنية للموسم الذي أطلق في يوليو/تموز 2023.