بـ"مهرجان أهداف".. بايرن ميونخ يستعرض قوته ضد ماينز بالدوري الألماني

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه ماينز وهزمه بنتيجة 8-1 ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين سجلهما هاري كين وليون غرويتسكا في الدقيقتين 13 و19، بينما قلّص نديم أميري الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 31.

وفي الوقت بدل الضائع أضاف هاري كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينهي العملاق البافاري الشوط الأول متقدما بـ3 أهداف لهدف.

وفي الشوط الثاني عزّز بايرن ميونخ تفوقه بـ5 أهداف أخرى سجلها: توماس مولر وجمال موسيالا وسيرجي غنابري وهاري كين وليون غرويتسكا في الدقائق 47 و61 و66 و70 و92.

ورفع بايرن، الذي حقق ثاني أكبر انتصار له هذا الموسم بعدما كان سحق دارمشتات 8-صفر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، الذي يلعب أمام فولفسبورغ غدا الأحد مع فرصة إعادة الفارق إلى 10 نقاط.

أما ماينز تجمّد رصيده عند 16 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

🎥|| ملخص لمن فاته اهداف المباراة : بايرن ميونخ 8-1 ماينز استمتعو🤩 pic.twitter.com/MptlOkAzJi — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) March 9, 2024

هاري كين يعادل رقما عمره 60 عاما

فرض كين نفسه نجما في المهرجان التهديفي للعملاق البافاري بتسجيله ثلاثية "هاتريك" (13 و45+7 و70) وتمريره كرتين حاسمتين.

ورفع المهاجم الدولي الإنجليزي رصيده إلى 30 هدفا في صدارة هدّافي بوندسليغا، ليعادل الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى ما قبل 60 عاما في عدد الأهداف في الموسم الأول لأحد اللاعبين في الدوري الألماني، الذي حققه الأسطورة أوفي زيلر بقميص فريق هامبورغ خلال موسم 1963-1964.

لايبزيغ يتجاوز خيبة الأبطال

وفي مواجهات أخرى أقيمت بالتوقيت نفسه، تجاوز فريق لايبزيغ خيبة أمله بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالفوز على ضيفه دارمشتات بنتيجة 2 -صفر.

وسجل هدفي لايبزيغ توماس إشيروود لاعب دارمشتات "بالخطأ في مرماه"، وكريستوف بومغارتنر في الدقيقتين 3 و50.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 46 نقطة ليقفز للمركز الرابع بينما تجمد رصيد دارمشتات عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

كما فاز أوغسبورغ بصعوبة على ضيفه هايدنهايم بهدف سجله جيفري في الدقيقة 22.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما يقبع هايدنهايم في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

في المقابل تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه كولن بنتيجة 3-3 ليتراجع للمركز 12 برصيد 27 نقطة، بينما اقتنص كولن نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 18 نقطة في المركز 16.