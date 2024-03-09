بالفيديو.. مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بتغلبه على إيفرتون في البريميرليغ

استعاد مانشستر يونايتد توازنه سريعا، وفاز اليوم السبت على ضيفه إيفرتون 2-صفر في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

وحسم مانشستر الفوز في الشوط الأول من المباراة من ضربتي جزاء سجلهما البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 12 وماركوس راشفورد في الدقيقة 36.

وحصل مانشستر على ضربة الجزاء الأولى نتيجة مخالفة من جيمس تاركوفيسكي ضد أليخاندرو غارناتشو.

برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل لمانشستر يونايد في شباك إيفرتون#الدوري_الانجليزي #مانشستريونايتد_ايفرتون pic.twitter.com/9J1O7ztRpJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2024

وبعدها بـ14 دقيقة، احتسب الحكم ضربة جزاء جديدة لأصحاب الأرض نتيجة مخالفة جديدة ضد غارناتشو من قبل المدافع بن غودفري. وكان يونايتد خسر أمام مضيفه سيتي في ديربي مانشستر بنتيجة 1-3 الجولة الماضية.

هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك ايفرتون عن طريق راشفورد من ضربة جزاء🔴✅ pic.twitter.com/DvibZKg1Pj — EPL World (@EPLworld) March 9, 2024

وبهذه النتيجة، حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني في آخر 4 مباريات وفوزه الـ15 على مدار الموسم مقابل تعادلين و11 هزيمة.

وحصد مانشستر 3 نقاط غالية رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس المؤهل للدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواصلت معاناة إيفرتون بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ16، علما أنه جرى خصم 6 نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، بعد أن تم خصم 10 نقاط من رصيده في البداية قبل قبول استئنافه.

غارناتشو يدخل التاريخ

تسبّب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في ركلتي جزاء أسهمتا في فوز فريقه مانشستر يونايتد على إيفرتون.

وبكّر الجناح الشاب (19 عاما) بالحصول على ركلة جزاء عندما عرقله جيمس تاركوفسكي، وترجمها القائد البرتغالي برونو فرنانديش لهدف.

وحصل غارناتشو على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة من بن غودفري، وتولى تنفيذها هذه المرّة ماركوس راشفورد مضاعفا الفارق.

وأصبح الأرجنتيني غارناتشو أول لاعب في تاريخ اليونايتد بالبريميرليغ يتسبّب في ركلتي جزاء خلال مباراة واحدة.

وقال غارناتشو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة إن "المدرب (الهولندي إريك تين هاغ) يريد مني أن أتقدّم وأسدّد وأراوغ، هذا ما حدث اليوم وحصلت على ركلتي جزاء… نخوض كل مباراة وكأنها نهائي".

وخرج يونايتد على وقع أهازيج جماهيره في ملعب أولد ترافورد، وسط الحديث عن رغبة المالك الشريك الجديد السير جيم راتكليف في بناء ملعب جديد للنادي.