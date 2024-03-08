وفاة مشجع بالمدرجات توقف مباراة الحسين والرمثا في الدوري الأردني

أوقف الحكم محمد مفيد مباراة الحسين والرمثا اليوم الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري الأردني لكرة القدم، بسبب وفاة أشرف أبو رايا مشجع فريق الرمثا إثر نوبة قلبية حادة وهو يتابع المباراة من المدرجات.

واتخذ الحكم قرار إيقاف المباراة عند الدقيقة 77 والنتيجة تشير إلى تقدم فريق الحسين بخماسية نظيفة.

ويحتل الحسين صدارة الترتيب قبل هذه المباراة برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الرمثا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وأكد مصدر في الاتحاد الأردني للعبة لفرانس برس أن المباراة انتهت وسيتم احتساب النقاط الثلاث لصالح فريق الحسين وتثبيت فوزه 5-0 حسب المصدر.

ويبحث فريق الحسين إربد عن التتويج لأول مرة بلقب بطولة الدوري، حيث منحه الفوز على الرمثا الفرصة لتوسيع الفارق إلى 10 نقاط عن الفيصلي و12 نقطة عن الوحدات قبل ختام الجولة 14 التي تشهد مواجهتي الوحدات مع مغير السرحان ومعان مع الفيصلي.