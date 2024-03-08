مورينيو يرشح مدربا إنجليزيا لقيادة مانشستر يونايتد

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن اسم مدرب إنجليزي ربما سيكون مرشحا لتدريب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم بعد الرحيل المتوقع للهولندي إريك تين هاغ.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الخميس أن مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد، يعتقد أن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الحالي قادر على قيادة مان يونايتد بعد انتهاء عقده مع "الأسود الثلاثة".

ويتوقع مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما أن يكون ساوثغيت قادرا على القيام "بأي عمل" في المستقبل.

ورغم أن المالك الجديد السير جيم راتكليف لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر المدرب الهولندي في منصبه أم لا، فإن تقارير إعلامية ربطت العديد من المدربين الكبار بتدريب مانشستر يونايتد.

Genuinely, Southgate would be brilliant as United manager. They’ve tried top tier managers like Mourinho, Ten Hag and Van Gaal. Southgate worked on bringing back the value of an England cap, ask any players that go to the camps on int breaks. He’d change the club as a whole. https://t.co/ww8sZWyChW — sk (@skwintest) March 7, 2024

وكشف ساوثغيت مطلع العام الحالي أن مورينيو أخبره أنه سيكون قادرا على تدريب يونايتد بعد نهاية عقده مع المنتخب.

وقال ساوثغيت، الذي ينتهي عقده مع منتخب إنجلترا في ديسمبر/كانون الأول المقبل لشبكة سكاي سبورتس: "كان عمري 35 عاما عندما دربت في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ميدلزبره 2006-2009. لم أكن أعرف شيئا مثل ما أعرفه الآن. لا توجد وظيفة في كرة القدم العالمية من شأنها أن تخيفك أو تثبط عزمك".

وتابع ساوثغيت البالغ 53 عاما: "أتذكر أنني تحدثت إلى مورينيو عندما كان في مان يونايتد وقال لي: "عندما تقوم بالدور الذي تقوم به الآن، ستتمكن من فعل أي شيء حقا.. اعتقدت أن هذا ربما كان صحيحا، لكن بعد 7 سنوات من ذلك، تأكدت أنه صحيح فعلا".

وبات مستقبل المدرب تين هاغ في خطر مع تأخر يونايتد عن بقية نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبتعد الفريق حاليا بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع ومن المرجح أن يكون الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم قاتلا بالنسبة لمدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق.