مورينيو يرشح مدربا إنجليزيا لقيادة مانشستر يونايتد

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن اسم مدرب إنجليزي ربما سيكون مرشحا لتدريب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم بعد الرحيل المتوقع للهولندي إريك تين هاغ.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الخميس أن مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد، يعتقد أن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الحالي قادر على قيادة مان يونايتد بعد انتهاء عقده مع "الأسود الثلاثة".

ويتوقع مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما أن يكون ساوثغيت قادرا على القيام "بأي عمل" في المستقبل.

ورغم أن المالك الجديد السير جيم راتكليف لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر المدرب الهولندي في منصبه أم لا، فإن تقارير إعلامية ربطت العديد من المدربين الكبار بتدريب مانشستر يونايتد.

Genuinely, Southgate would be brilliant as United manager. They’ve tried top tier managers like Mourinho, Ten Hag and Van Gaal. Southgate worked on bringing back the value of an England cap, ask any players that go to the camps on int breaks. He’d change the club as a whole. https://t.co/ww8sZWyChW

— sk (@skwintest) March 7, 2024