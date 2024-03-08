كلوب مدرب ليفربول يشعل حربا بين قنوات تلفزيونية

كشف تقارير صحفية أن عروضا عديدة من قنوات تلفزيونية انهالت على مدرب ليفربول يورغن كلوب للعمل معها كمحلل وناقد رياضي خلال بطولة أمم أوروبا 2024، وذلك بعد قراره الرحيل عن أنفيلد بنهاية الموسم.

وكان الفني الألماني أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيضع حدا لمشواره العامر بالألقاب مع ليفربول مهما كانت النتائج المحققة هذا الموسم.

وأعلن كلوب رحيله عن ليفربول ببيان مطول قال فيه إن طاقته تنفد "أنا بخير تمامًا الآن. أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا".

ولا يبدي كلوب أي اهتمام للعروض المقدمة لأنه سبق أن أعلن أنه يرغب في الركون إلى الراحة بعد 9 سنوات قضاها مع الريدز.

المدرب الألماني يورغن كلوب يعلن رحيله عن نادي ليفربول الانجليزي في نهاية الموسم الحالي pic.twitter.com/K4fvgdMO7G — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 26, 2024

ومن المرجح أن تكون الجولة الأخيرة من موسمه مكثفة، حيث يسعى فريقه -الذي توج بكأس كاراباو- إلى تحقيق المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن معركة شرسة اندلعت بين "بي بي سي" و"آي تي في" للظفر بخدمات كلوب كمحلل رياضي خلال يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 15 يوليو/تموز.

ويسعى مسؤولو القناتين لاستغلال شهرة وخبرة وسمعة كلوب لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "بي بي سي" كانت الأشد إصرارا على التعاقد مع المدرب الألماني لكن محاولاتها باءت بالفشل بعد أن اختار كلوب متابعة البطولة كمشجع.

ويمتلك كلوب تذاكر لجميع مباريات ألمانيا الثلاث في دور المجموعات، بدءًا من المباراة الافتتاحية للبطولة ضد أسكتلندا في 14 يونيو/حزيران في ميونخ.

انضم المدرب الألماني إلى ليفربول في عام 2015 قادما من نادي بوروسيا دورتموند، واستطاع التتويج بلقب البريميرليغ 2019-2020 وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاما، كما حقق قبلها بموسمٍ لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

وصلنا للهدف رقم 1000 تحت قيادة مدربنا الأفضل يورغن كلوب ❤️ pic.twitter.com/dLSRYXX1Rz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 7, 2024

وحصد المدرب البالغ من العمر (56 عاما) مع ليفربول كأس العالم للأندية 2019 وكأس السوبر الأوروبي 2019، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2020-2021، إضافة إلى لقبين في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، آخرهما حققه هذا الموسم على حساب تشلسي.

ويتصدر ليفربول حاليا جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 63 نقطة بعد مرور 27 جولة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب، قبل صدامهما المرتقب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ28.